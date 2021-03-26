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İstanbul'da en yüksek ve en düşük kiralar hangi ilçelerde?

İstanbul ilçeleri içinde ortalama metrekare kira değeri en yüksek olanlar sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu oldu

Ekonomi 26.03.2021, 12:03
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İstanbul'da en yüksek ve en düşük kiralar hangi ilçelerde?

İstanbul ilçeleri içinde ortalama metrekare kira değeri en yüksek olanlar sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu olurken, en düşük kira değeri olanlar ise Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy ve Çatalca oldu. Konut yatırımının geri dönüş süresinin en yüksek olduğu ilçeler ise Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Kadıköy.Endeksa.com'un verilerine göre, Sarıyer'de kiralık konutlar ortalama 116 metrekare, ortalama metrekare kira 29 TL, ortalama kira 3.473 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 39 yıl. Beşiktaş'ta kiralık konutlar ortalama 100 metrekare, ortalama metrekare kira 29 TL, ortalama kira 2.850 TL, geri dönüş süresi 41 yıl. Bakırköy'de kiralık konutlar ortalama 110 metrekare, ortalama metrekare kira 26 TL, ortalama kira 2.863 TL, geri dönüş süresi 36 yıl. Kadıköy'de kiralık konutlar ortalama 120 metrekare, ortalama metrekare kira 24 TL, ortalama kira 2.820TL, geri dönüş süresi 36 yıl. Beyoğlu'nda kiralık konutlar ortalama 85 metrekare, ortalama metrekare kira 24 TL, ortalama kira 2.157 TL, geri dönüş süresi 20 yıl.Metrekare kira bedeli en düşük olan ilçeler incelendiğinde Sancaktepe, Silivri ve Sultanbeyli'de kiralık konutların ortalama 100 metrekare, ortalama metrekare kiranın 10 TL olduğu görülüyor.Sancaktepe'de ortalama kira 1.038 TL, geri dönüş süresi 25 yıl, Silivri'de ortalama kira 1.000 TL, geri dönüş süresi 26 yıl, Sultanbeyli'de ortalama kira 969 TL, geri dönüş süresi 28 yıl. Arnavutköy'de kiralık konutlar ortalama 95 metrekare, ortalama metrekare kira 10 TL, ortalama kira 950 TL, geri dönüş süresi 25 yıl. Çatalca’da ise kiralık konutlar ortalama 95 metrekare, ortalama metrekare kira 9 TL, ortalama kira 887 TL, geri dönüş süresi ise 31 yıl.İstanbul ilçeleri içinde konut yatırımının geri dönüş süresinin en yüksek olduğu ilçeler ise Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Kadıköy. Geri dönüş süresinin 56 yıla çıktığı Beykoz'da kiralık konutlar ortalama 120 metrekare, ortalama metrekare kira 16 TL, ortalama kira 1.903 TL, geri dönüş süresi 56 yıl. Geri dönüş süresinin en düşük olduğu ilçeler ise 20 yıl ile Beyoğlu, Fatih, Güngören, Gaziosmanpaşa; 19 yıl ile Beylikdüzü ve 16 yıl ile Esenyurt oldu.

İlçeler Ortalama Metrekare Kira (TL/m2) Ortalama Büyüklük (m2) Ortalama Kira (TL) Geri Dönüş Süresi (Yıl)
Beşiktaş 29 100 2.850 41
Sarıyer 29 116 3.473 39
Bakırköy 26 110 2.863 36
Kadıköy 24 120 2.820 36
Beyoğlu 24 85 2.157 20
Adalar 23 100 2.171 35
Şişli 23 90 2.073 23
Başakşehir 20 118 2.349 25
Zeytinburnu 20 90 1.812 21
Fatih 20 85 1.694 20
Ataşehir 19 90 1.728 25
Kağıthane 19 85 1.569 22
Küçükçekmece 19 95 1.774 21
Üsküdar 18 95 1.667 28
Eyüpsultan 18 92 1.816 21
Bayrampaşa 17 90 1.469 23
Beykoz 16 120 1.903 56
Maltepe 16 100 1.600 26
Şile 16 100 1.592 26
Beylikdüzü 16 125 1.905 19
Ümraniye 15 95 1.370 26
Avcılar 15 110 1.598 22
Bahçelievler 15 100 1.536 21
Bağcılar 15 95 1.448 21
Güngören 15 105 1.599 20
Gaziosmanpaşa 15 95 1.504 20
Esenyurt 15 95 1.422 16
Büyükçekmece 14 130 1.794 26
Esenler 14 95 1.295 22
Kartal 13 100 1.332 28
Tuzla 13 100 1.257 26
Çekmeköy 13 90 1.117 25
Sultangazi 12 100 1.152 23
Pendik 11 100 1.152 27
Sultanbeyli 10 100 969 28
Silivri 10 100 1.000 26
Sancaktepe 10 100 1.038 25
Arnavutköy 10 95 950 25
Çatalca 9 95 887 31
 
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