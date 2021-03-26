İstanbul'da en yüksek ve en düşük kiralar hangi ilçelerde?

İstanbul ilçeleri içinde ortalama metrekare kira değeri en yüksek olanlar sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu olurken, en düşük kira değeri olanlar ise Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy ve Çatalca oldu. Konut yatırımının geri dönüş süresinin en yüksek olduğu ilçeler ise Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Kadıköy.Endeksa.com'un verilerine göre, Sarıyer'de kiralık konutlar ortalama 116 metrekare, ortalama metrekare kira 29 TL, ortalama kira 3.473 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 39 yıl. Beşiktaş'ta kiralık konutlar ortalama 100 metrekare, ortalama metrekare kira 29 TL, ortalama kira 2.850 TL, geri dönüş süresi 41 yıl. Bakırköy'de kiralık konutlar ortalama 110 metrekare, ortalama metrekare kira 26 TL, ortalama kira 2.863 TL, geri dönüş süresi 36 yıl. Kadıköy'de kiralık konutlar ortalama 120 metrekare, ortalama metrekare kira 24 TL, ortalama kira 2.820TL, geri dönüş süresi 36 yıl. Beyoğlu'nda kiralık konutlar ortalama 85 metrekare, ortalama metrekare kira 24 TL, ortalama kira 2.157 TL, geri dönüş süresi 20 yıl.Metrekare kira bedeli en düşük olan ilçeler incelendiğinde Sancaktepe, Silivri ve Sultanbeyli'de kiralık konutların ortalama 100 metrekare, ortalama metrekare kiranın 10 TL olduğu görülüyor.Sancaktepe'de ortalama kira 1.038 TL, geri dönüş süresi 25 yıl, Silivri'de ortalama kira 1.000 TL, geri dönüş süresi 26 yıl, Sultanbeyli'de ortalama kira 969 TL, geri dönüş süresi 28 yıl. Arnavutköy'de kiralık konutlar ortalama 95 metrekare, ortalama metrekare kira 10 TL, ortalama kira 950 TL, geri dönüş süresi 25 yıl. Çatalca’da ise kiralık konutlar ortalama 95 metrekare, ortalama metrekare kira 9 TL, ortalama kira 887 TL, geri dönüş süresi ise 31 yıl.İstanbul ilçeleri içinde konut yatırımının geri dönüş süresinin en yüksek olduğu ilçeler ise Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Kadıköy. Geri dönüş süresinin 56 yıla çıktığı Beykoz'da kiralık konutlar ortalama 120 metrekare, ortalama metrekare kira 16 TL, ortalama kira 1.903 TL, geri dönüş süresi 56 yıl. Geri dönüş süresinin en düşük olduğu ilçeler ise 20 yıl ile Beyoğlu, Fatih, Güngören, Gaziosmanpaşa; 19 yıl ile Beylikdüzü ve 16 yıl ile Esenyurt oldu.

İlçeler Ortalama Metrekare Kira (TL/m2) Ortalama Büyüklük (m2) Ortalama Kira (TL) Geri Dönüş Süresi (Yıl) Beşiktaş 29 100 2.850 41 Sarıyer 29 116 3.473 39 Bakırköy 26 110 2.863 36 Kadıköy 24 120 2.820 36 Beyoğlu 24 85 2.157 20 Adalar 23 100 2.171 35 Şişli 23 90 2.073 23 Başakşehir 20 118 2.349 25 Zeytinburnu 20 90 1.812 21 Fatih 20 85 1.694 20 Ataşehir 19 90 1.728 25 Kağıthane 19 85 1.569 22 Küçükçekmece 19 95 1.774 21 Üsküdar 18 95 1.667 28 Eyüpsultan 18 92 1.816 21 Bayrampaşa 17 90 1.469 23 Beykoz 16 120 1.903 56 Maltepe 16 100 1.600 26 Şile 16 100 1.592 26 Beylikdüzü 16 125 1.905 19 Ümraniye 15 95 1.370 26 Avcılar 15 110 1.598 22 Bahçelievler 15 100 1.536 21 Bağcılar 15 95 1.448 21 Güngören 15 105 1.599 20 Gaziosmanpaşa 15 95 1.504 20 Esenyurt 15 95 1.422 16 Büyükçekmece 14 130 1.794 26 Esenler 14 95 1.295 22 Kartal 13 100 1.332 28 Tuzla 13 100 1.257 26 Çekmeköy 13 90 1.117 25 Sultangazi 12 100 1.152 23 Pendik 11 100 1.152 27 Sultanbeyli 10 100 969 28 Silivri 10 100 1.000 26 Sancaktepe 10 100 1.038 25 Arnavutköy 10 95 950 25 Çatalca 9 95 887 31

