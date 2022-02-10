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İstanbul'da ekmek fiyatları zamlandı!

İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası'nda yapılan oylama ile kabul edildi. Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararı sonrası 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gramı ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak

Ekonomi 10.02.2022, 21:20
İstanbul'da ekmek fiyatları zamlandı!

İstanbul Fırıncılar Odası son olarak İTO'nun Kasım ayı meclis toplantısında 1 kilogram ekmeğin fiyatının 10,87 TL, 230 gram ekmeğin de 2,5 TL'ye satılmasını kararlaştırmıştı. Artan maliyetler sonrası İstanbul'da dün Halk Ekmek'e yapılan yüzde 60 zammın ardından fırınlarda satılan ekmeğe de yüzde 31,3 oranında zam geldi.

YENİ TARİFE YARINDAN İTİBARET GEÇERLİ

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, "210 gram ekmek 3 liraya çıktı. Bazı ilçelerde 250 gramı 3,5 TL'den satılacak. Ekmeğin kilogram fiyatı 10,87 TL'den 14,28 TL'ye çıkarılmış oldu" diye konuştu. Demir, yeni tarifenin yarından itibaren uygulanacağı bilgisini verdi.

HALK EKMEK DE ZAM YAPMIŞTI

İBB Halk Ekmek de büfelerinde 1.25 TL'den satılan 250 gram normal ekmeği yarından itibaren 2 TL'den satmaya başlayacağını duyurmuştu.

"FATURALARIMIZ İKİ KATINA ÇIKTI"

Fırıncılar, aralık ayında İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) ilettikleri zam taleplerinin bugünkü İTO Meclisi'nde kabul edilmesini bekliyordu.

İTO'dan çıkan son zam kararı, 2021 Kasım'da olmuş;ekmeğin kilogram fiyatı 9,09 TL'den 10,87 TL'ye yükselmişti. Ekmeği, kilogram fiyatı 10,87 TL'yi geçmeyecek şekilde istediği gramajdan satma hakkı olan fırıncılar ise, farklı ilçelerde ekmeği 3 hatta 3,5 TL'den satmaya başlamışlardı. Bugünkü zam kararıyla birlikte bu fiyatlar resmileşmiş oldu.

Yeni yılla birlikte özellikle enerji maliyetlerinin işletmeleri çok zorladığından yakınan Hasan Demir, "Elektrik ve doğalgaz faturalarımız iki katına çıktı. Kasım ayında doların 18 TL'ye çıkmasıyla 360 liraya fırlayan un fiyatları 315 liraya geriledi ancak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110 oranında artış var" dedi.

Öte yandan, maliyetlerdeki artışın sürmesinden dolayı ekmeğin yakın zamanda 4 lirayı da aşacağı belirtiliyor.

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