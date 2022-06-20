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İstanbul'da ekmek fiyatları uçtu! 'Kaçak zam yolda'

İstanbul'da gayriresmi zamlarla 4.5 TL'ye kadar çıkan ekmek fiyatlarının, bazı ilçelerde yarından itibaren 5 TL'ye çıkacağı belirtildi. İstanbul'da ekmeğe yine zam geliyor.

Ekonomi 20.06.2022, 16:31
İstanbul'da ekmek fiyatları uçtu! 'Kaçak zam yolda'

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak” dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise "Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor" diye konuştu.

GEÇEN YAZ 2 LİRAYDI
Öte yandan, geçen sene mayıs ayında 1.75 TL’den 2 TL’ye çıkan ekmek fiyatlarının, 2021’in yaz ayları sonunda 2.5 TL’ye çıkması gündemde idi. 11 Kasım 2021’de İTO’dan gelen onayla resmi olarak zamlanan ve 2 liradan 2,5 liraya çıkan ekmek fiyatları, ilerleyen aylarda bazı ilçelerde önce 3, sonra 3,5 liraya kadar çıkmıştı.

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