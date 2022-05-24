İstanbul'da ekmek 4,5 TL'den satılmaya başlandı!

Fırıncılar maliyetlerini gerekçe göstererek ekmeğe zam yapılmasını istedi. Ancak henüz onay gelmeden fiyat artışlarına da başladı. Bazı ilçelerde ekmeğin fiyatı 4 buçuk liraya kadar çıktı.

İstanbul’da son 6 ayda üç kez zamlanan ekmek fiyatlarına yine gayri resmi zam geldi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) nisan ayı meclisinde ekmek fiyatlarına yüzde 16,6 oranında zam isteyen fırıncıların bu talebi, bu hafta yapılan mayıs meclisinde gündeme alınmadı. Ancak maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren bazı ilçelerdeki fırıncı esnafı, ekmeği 4-4,5 liradan satmaya başladı. Aralık ayında resmi zammı beklemeden ekmeği 3,5 liradan satmaya başlayan İstanbul’daki fırıncı esnafı, yine maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek gayri resmi zam yapmış oldu.

FIRINCILAR ONAY BEKLEMEDEN ZAM YAPTI

İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte un fiyatlarının da ciddi şekilde zamlandığını, artan enerji maliyetleri ve maya giderleriyle birlikte fırıncıların maliyetlerle baş edemez hale geldiğini anlattı. İTO’dan son resmi zammı 2022 Şubat’ta aldıklarını anımsatan Demir, “Bu zamla birlikte şubat itibarıyla 210 gram ekmek 3 liraya çıkmıştı. Nisan ayı meclisinde 210 gram ekmeğin 3,5 liraya çıkması talebinde bulunduk ama henüz gündeme alınmadı” dedi. Demir, “Bu talebimiz, ilerleyen günlerde buğday hasadının da başlamasıyla birlikte haziran ayı meclisinde tartışılabilir. Ancak bazı ilçelerdeki fırıncılar artan maliyetlerden dolayı resmi zammı beklemeden, cezaları da göze alarak son 10 gündür zam yapmaya başladı. Üsküdar ve Beykoz’da satılan ekmek fiyatları 4 liradan, Beşiktaş ve Kadıköy’de ise 4,5 liradan satılmaya başlandı” diye konuştu.