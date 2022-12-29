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İstanbul'da doğalgaza indirim geliyor! Hem de yüzde 12...
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 12 indirim yapılacak. NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre; indirim 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Bu indirimle doğalgaz faturasını bin lira ödeyen bir vatandaş, yapılacak indirimle birlikte 879 lira düzeyinde ödeyecek.
Ekonomi 29.12.2022, 15:42
1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.
EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.
PEKİ FATURAYA NASIL YANSIYACAK?
NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.