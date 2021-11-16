banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
ASELSAN İngiltere'den ödül!
ASELSAN İngiltere'den ödül!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!

İstanbul Avrupa Yakası’nda 24 yaş altı yeni elektrik abonesi sayısı yüzde 45 arttı

Ekonomi 16.11.2021, 13:35
İstanbul Avrupa Yakası’nda 24 yaş altı yeni elektrik abonesi sayısı yüzde 45 arttı

ANKARA (AA) - İstanbul Avrupa Yakası’nda, okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilmesinin de etkisiyle, ocak-eylül döneminde 24 yaş altı yeni elektrik abone sayısı yüzde 45,2 artışla 38 bin 449’a ulaştı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin 2016 yılından bu yana düzenli olarak hazırladığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2021'e ait dokuz aylık sonuçları açıklandı.

Rapora göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle büyük ölçüde ertelenen taşınma hareketi bu yılın aynı döneminde yeniden canlandı. İstanbul Avrupa Yakası’nda taşınma sayısı söz konusu dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 16 artışla 426 bin 408’e ulaştı.

Geçen yıl salgınla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar şubat ayından itibaren mesken abonelerinde elektrik tüketimine yansımaya başladı. Bu yılın dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Avcılar ve Bağcılar dışında tüm ilçelerde elektrik tüketimi yükseldi. En büyük artış yüzde 19 ile Beylikdüzü, yüzde 15 ile Büyükçekmece’de yaşandı.

Söz konusu dönemde satılık ve kiralık gayrimenkule olan talep CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in yeni abonelik rakamlarına da yansıdı. Okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilmesinin de etkisiyle 24 yaş altı yeni abonelerin sayısı arttı. 2020 ocak-eylül döneminde 24 yaş altı yeni abone sayısı 26 bin 474 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 45,2 artışla bu sayı 38 bin 449’a ulaştı.

- 24 yaş altı yeni aboneler şehir merkezlerini tercih etti

Geçen yılın dokuz aylık döneminde 24 yaş altı 26 bin 474 yeni abonenin 1910’u ev sahibi, 24 bin 564’ü kiracı iken, bu yılın aynı döneminde 24 yaş altı yeni abonelerin 3 bin 268’i ev sahibi, 35 bin 181’i ise kiracı olarak kayıt yaptırdı.

Gençlerin kiracı olarak en çok tercih ettiği ilçe 5 bin 831 ile Esenyurt olurken onu 2 bin 840 ile Kağıthane, 2 bin 435 ile de Şişli izledi. Bir önceki yıla göre oransal olarak en yüksek artışlar ise Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş’ta yaşandı.

Ev sahibi olarak kayıt yaptıran 24 yaş altı yeni abonelerde ilk sırayı 566 ile Esenyurt aldı. Onu 277 ile Sarıyer, 197 ile Başakşehir izledi.

- Abonelerin yüzde 36'sı 35-49 yaş aralığında

Avrupa Yakası’nda elektrik abonelerinin yaş dağılımına bakıldığında en yüksek oranın yüzde 36 ile 35-49 yaş aralığına ait olduğu görüldü. 64 yaş ve üstü abone sayısı yüzde 6 iken 18 ve 24 yaş arası abone sayısı ise yüzde 10’luk bir orana sahip. 64 yaş abonenin en çok ikamet ettiği ilçe yüzde 27,8’lik oranla Bakırköy, 30 yaş altı aboneler ise yüzde 29 gibi oldukça yüksek bir oranda Esenyurt’ta yaşıyor.

164 ülkeden abonesi bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in ocak-eylül döneminde yabancı abone sayısı geçen yıla göre yüzde 16,30 artarak 159 bin 914’ten 185 bin 989’a ulaştı.

- "Raporda ilk kez yeni abonelerimiz içinde gençler yer aldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, teknolojiye yaptıkları yatırımla abonelerinin taşınma hareketlerini yakından takip ederek, talep ve şikayetlere hızla yanıt verdiklerini kaydetti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde salgına rağmen taşınma hareketinin yeniden canlandığı ve elektrik tüketim rakamlarında da artışlar gözlendiğini ifade eden Bakal, "Avcılar, Bağcılar dışında Avrupa Yakası’ndaki tüm ilçelerde elektrik tüketimi yükseldi. Bu raporumuzda ilk kez yeni abonelerimiz içinde yer alan gençlerin ev sahipliği ve kiracılık durumları ile en çok hangi ilçeleri tercih ettiğini gösteren verilere de yer verdik. 24 yaş altı abonelerimizin sayısında bu yılın ilk dokuz ayında geçen yıla göre hem ev sahipliği hem de kiralamada büyük bir artış yaşandığını gördük. Bu gelişmede okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilmesi ve pandemi sürecinde memleketlerine giden gençlerimizin geri dönüşünün etkili olduğunu düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

#CK Enerji Boğaziçi Elektrik #Gayrimenkulun Enerjisi Raporu
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6