İşsizlik Sigorta Fonu 91 milyara geriledi

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Mart ayında bir önceki aya göre 3 milyar 478,2 milyon TL düşüş gösterdi.

İŞKUR'un 'İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, Şubat sonu itibarıyla 98 milyar 166,6 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Mart sonunda 94 milyar 688,4 milyon TL seviyesine indi.

Fon'un bülteninde yer alan nota göre, Mart ayına ilişkin İşsizlik Ödeneği, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin nakit çıkışları Nisan ayında olduğu için söz konusu ödemelerin Fon varlığına yansıması da Nisan ayında gerçekleşti. Bu kapsamda 9 Nisan 2021 tarihi itibariyle Fon Varlığı 91 milyar 323 milyon 211 bin TL oldu.

Böylece İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı korona virüs salgınının başladığı dönemden Şubat sonuna kadar 41,9 milyar dolar azaldı. 2020 yılı Nisan ayında işsizlik sigortası menkul kıymet ve nakit fon varlığı 133 milyar 222,2 milyon TL ile en yüksek seviyesini görmüştü.

İŞKUR raporlarına göre, 2020 Nisan ayından bu yana kısa çalışma ödeneğinden toplam ödeme tutarı 32 milyar 18,6 milyon TL oldu. En yüksek ödeme 2020 Haziran ayında 8,18 milyar TL olarak yapıldı.

Fon varlığının yüzde 80,28'i tahvil, yüzde 19,72'si mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 77,80, mevduat miktarı yüzde 22,20 olmuştu.

Aynı ayda fonun geliri 3,39 milyar TL, gideri ise 6,86 milyar TL olarak gerçekleşti. Fon'dan en fazla ödeme 2,97 milyar TL ile kısa çalışma ödeneği için yapıldı.

Mart ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 1 milyon 139 bin 743 kişiye kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi.