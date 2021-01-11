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İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'nin Ekim ayında 2019'un aynı ayına göre 0,7 puan azalışla yüzde 12.7'ye geriledi.
Ekonomi 11.01.2021, 10:11
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Ekim döneminde Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 olarak gerçekleşti. Bir önceki dönemde işsizlik yüzde 12,7 olarak kaydedilmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 14,8 olarak kaydedildi.
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|19
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|16
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|16
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
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|P
|1. Liverpool
|17
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|33
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|17
|32
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|16
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|17
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|17
|22
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|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
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|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
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|15
|38
|2. Real Madrid
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|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
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|18
|23
|10. Levante
|17
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|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
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|18
|19
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|16
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|17
|15
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