İşsizlik rakamları açıklandı

Ekim döneminde Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 olarak gerçekleşti. Bir önceki dönemde işsizlik yüzde 12,7 olarak kaydedilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 14,8 olarak kaydedildi.