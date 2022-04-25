İşsizlik maaşları ne zaman yatacak? Bakan Bilgin Açıkladı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, "5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır" dedi.

Bakan Bilgin ayrıca ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.