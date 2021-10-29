İşsizlik maaşından, emekli maaşına kadar hesap kitap karıştı! İşte muhtemel maaşlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sunumunu yaptığı enflasyon raporunun da ardından gözler yıl sonu enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte olası maaş zammı oranları...

Bugüne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor. Enflasyon rakamının netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ile ilgili oranlar belirlenmiş olacak. Memurlar ve emekliler temmuzda aldıkları yüzde 8.45'lik zamma ilave ocak ayında da zam almış olacaklar.

İşsizlik ödeneği şu anda en az 140 lira, en fazla 2 bin 840 lira olarak uygulanıyor. Yeni enflasyon güncellemesiyle birlikte asgari ücret zammı için yüzde 25'lik bir artış olduğunda birçok ödeme ve borçlanma rakamları da artmış olacak. Bunlardan en çok merak edilenlerden birisi olan işsizlik maaşı için alt sınır 1.789 liraya çıkarken üst sınır ise 3 bin 577 lira 50 kuruşu bulacak.

İşte Merkez Bankası enflasyon tahminine göre güncel oranlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 aylık zammı: Yüzde 9.18

Emekli Sandığı emeklisi 6 aylık zammı: Yüzde 5+6.18

Memur 6 aylık zammı: Yüzde 5 +6.18

Asgari ücret artışı: Yüzde 25 (18.4 + 6-7 puan)

Brüt asgari ücret: 4.471,87 TL

Net Asgari ücret: 3.532,38 TL

İşsizlik maaşı en az: 1.789 TL

İşsizlik maaşı en yüksek: 3.577,5 TL