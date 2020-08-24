İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor? İŞKUR işsizlik ödeneği başvurusu nasıl yapılır?
Çeşitli nedenlerden dolayı işsiz kalan vatandaşlar İŞKUR işsizlik ödeneği başvurularını sürdürüyor. İşsizlik maaşını İŞKUR’un resmi internet sitesi içerisinde belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar alabiliyor. Peki İŞKUR işsizlik ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından aylık olarak belirli şartları taşıyan vatandaşlara işsizlik dönemlerinde de ödeme sağlanıyor. İŞKUR'ın işsizlik ödeneği başvuru sayfasını ve başvuru şartlarını yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. Eğer İşsizlik maaşının yatacağı tarih yani ayın 5'i hafta sonuna denk geliyorsa sonraki ilk iş gününde hesaplara geçiyor.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak
-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün sonra işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor. İŞKUR ofislerine gidip yüz yüze başvuru yapıldığı gibi bu adresten de online olarak başvuru yapılabilir.
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|P
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