İşsizlik, Eylül döneminde yüzde 13,8

Ekonomik aktivitedeki zayıf seyrin etkisine bağlı olarak Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13-14 bandındaki seyrini sürdürüyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; eylül döneminde istihdamda artış sınırlı kalırken, işgücüne katılımdaki gerileme işsizlik oranında düşüş sağladı.

Türkiye, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyürken, işsizlik oranı Ağustos-Eylül-Ekim aylarını kapsayan eylül döneminde yüzde 13,8 olarak geldi. Bu rakam Ağustos dönemine göre 0,2 puanlık iyileşme gösteriyor ancak, işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,4 puan artmış durumda.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, eylül döneminde istihdam bir önceki döneme göre 35 bin kişi artarken işgücüne katılım oranı ağustostaki yüzde 53,1’den yüzde 53’e geriledi. Böylece istihdam oranı yüzde 45,6 düzeyinde sabit kalırken, toplam işsizlik oranı ağustos dönemindeki yüzde 14,1’den yüzde 13,9’a geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 73 bin kişi azalarak 4 milyon 553 bin kişi olarak gerçekleşti.





Genç işsizlik zirveden döndü

Bununla birlikte ağustosta yüzde 27.4 ile rekor kıran genç işsizlik oranı, eylül döneminde yüzde 26,1'e geriledi. Genç işsizlikte yıllık bazda ise 4,5 puanlık artış var. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre de genç işsizlik ise yüzde 27,1’den yüzde 26,1 seviyesine gerilemiş durumda.

Tarım dışı işsizlik yüzde 16,3

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 16,4 olarak tahmin edildi. Ağustosta yüzde 16,7 olan tarım dışı istihdam 0,3 puanlık iyileşme göstermiş durumda. Mevsimsel etkilerden arındırılmış tarım dışı işsizlik ise yüzde 16,5’ten yüzde 16,3’e indi.

İstihdam oranı yüzde 46,1

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 46,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5

İşgücü 2019 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 72,6, kadınlarda ise değişim göstermeyerek yüzde 34,9 olarak gerçekleşti.