İşsizlere 92 milyar ödeme yapıldı

İşsizlik Sigortası Fonu pandemi sürecinde adeta can simidi oldu. İŞKUR İşsizlik Sigortası Fonu bültenine göre, bugüne kadar işsizlik ödeneğine 14 milyon 487 bin 110 kişi başvururken, 8 milyon 278 bin 509 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere 38,1 milyar TL ödeme yapıldı. Sadece Şubat ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 204 bin 14 kişi için ödeme miktarı 277,4 milyon TL oldu.

Kısa çalışma için bugüne kadar 4 milyon 186 bin 638 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 30,2 milyar TL ödeme yapıldı.

Şubat ayında ise 1 milyon 296 bin 315 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 2,06 milyar TL oldu. Nisan 2020- Şubat 2021 döneminde 2 milyon 506 bin 562 kişi nakdi ücret desteği almaya hak kazanırken, 9,28 milyar TL ödeme yapıldı.

Bugüne kadar 31 bin 693 kişiye 85,6 milyon TL yarım çalışma, 143 bin 564 kişiye 459,5 milyon TL ücret garanti fonu ödeneği sağlandı.