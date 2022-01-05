banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Temel Karamollaoğlu korona virüse yakalandı
Temel Karamollaoğlu korona virüse yakalandı
Çukurova Basketbol Avrupa’da adını son 16’ya yazdırdı
Çukurova Basketbol Avrupa’da adını son 16’ya yazdırdı

Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor

Isparta’da kaybolmaya yüz tutmuş Isparta denilince ilk akla gelen halı dokumacılığı, Ispartalı kadınların ilmek ilmek halı dokumaya başlamasıyla yeniden canlanıyor.

Ekonomi 05.01.2022, 10:07
Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor

Isparta’da kaybolmaya yüz tutmuş Isparta denilince ilk akla gelen halı dokumacılığı, Ispartalı kadınların ilmek ilmek halı dokumaya başlamasıyla yeniden canlanıyor.

Prof. Dr. Turan Yazgan Halı ve Kilim Müzesi’nde açılan halı dokuma kursuna kadınlar büyük ilgi gösterdi. Isparta’da kaybolmaya yüz tutmuş halı dokuma sanatını yeniden canlandırmak ve dokumacılık geleneğini geliştirmek amacıyla düzenlenen kursa 12 kadın kursiyer katıldı. Kursiyerler toplam 7 ay eğitim alarak, halı dokumacılığını öğrenecekler. Kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verilecek kursta dokunan halıların ise satışı yapılacak ve kursiyerler hem kendi ekonomilerine hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacak.

Halı dokuma kursunun nasıl başladığı hakkında bilgi veren el sanatları uzmanı İhsan Akkuş, "Burada Isparta’mızın önemli değeri olan ve adıyla müsemma olmuş Isparta halılarının dokunduğu atölyedeyiz, bu atölye Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda, Isparta Belediyesi ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak protokolü çerçevesinde düzenlendi" dedi.

Kursun genel amacı hakkında konuşan İhsan Akkuş, "Bu kursta 12 tane kadın arkadaşımızla birlikte Isparta’mızın değeri olan Isparta halısını dokumaya çalışıyoruz. Dokumaya çalıştığımız halılarımızla, somut olmayan kültürel miras bünyesinde bulunan Isparta halılarının devamını sağlamak, el sanatları bünyesindeki bu becerileriyle kadınların yaptığı bu işlerin aile ekonomilerine katkı sağlamak, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla burada kadınlar dokumalarını yapıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kursta dokunan halıların özellikleri ve bu kültürü gelecek nesillere aktarma konusuna değinen İhsan Akkuş, "Kursumuz süresince bayanlarımız tamamen Isparta’ya özgü Isparta halılarını dokuyorlar. Dokudukları halılarımızın tamamı uzun yüzyıllar boyunca süregelerek dokunan, tamamı doğal boyalı, yün üzeri yün el halıları dolayısıyla yaptığımız halıların desenleri de yine bizim yöremize uygun desenli halılardan oluşuyor. Bu proje kapsamında bayanlarımız hem bu el sanatını devam ettirecekler hem de burada müze ziyaretçilerine halının ilmek ilmek nasıl oluştuğunu gösterme şansına sahip olacaklar. Bu vesileyle bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarma konusunda ise bayrakları teslim edebileceğimiz yeni nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8