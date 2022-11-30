Isparta’da üretilen ’gül suyu tozu’ kozmetiğin gözdesi oldu

Isparta’da gül ürünleri üreten bir firma, Ar-Ge çalışmaları ile gül suyunu toz haline getirdi. Normal gül suyuna göre saklama kolaylığı imkanı sunan toz gül suyu ekonomik tasarruf sağlarken, kozmetik ve gıda gibi alanlarda da kullanılabilecek.

’Türkiye’nin gül bahçesi’ olarak bilinen Isparta’da toplanan gül çiçekleri, gül suyu ve gül yağı gibi ürünlere dönüştürülüyor. Tonlarca gül suyunun belirli koşullarda saklanması gerekiyor. Isparta’da gül ürünleri üreten bir firma, yaklaşık bir yıllık çalışma sonucunda gül suyunu toz haline getirdi. Normal gül suyuna göre saklama kolaylığı imkanı sunan gül suyu tozu, çoğunlukla kozmetik alanında kullanılıyor.

Gül suyu tozu üreticisi firmanın sahibi Nuri Erçetin, sadece mayıs-haziran aylarında üretilen tonlarca gül suyunu maliyet açısından ve hijyenik koşullarda saklamanın çok zor olduğunu dile getirerek, “Firmalar bunu önlemek içi 8-10 kilogramlık maya dedikleri kısmını saklıyorlar. İhtiyaç halinde sulandırıyorlar. Aslında bu yöntem bozulmayı ve ekşimeyi engelliyor ama gül suyu tozunu yaptığınızda 100 tonluk gül suyunun depolanması, 50-100 kilogramlık toz ile halledilebilir” dedi.

Endüstriyel boyutta üretimine geçmek için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Erçetin, ilk defa üretilen toza olumlu tepkilerin geldiğini vurgulayarak, “10-15 gram gül suyu tozuyla 1-2 litre gül suyu elde edebiliyoruz. Gül suyunun beklemekten dolayı kalitesindeki bozulmayı önlemiş oluyorsunuz. İhtiyaç halinde bir çay kaşığı tozu su ile karıştırdığımız zaman hemen gül suyu elde edebilirsiniz” diye konuştu.

Göl suyunun çoğunlukla kozmetik alanında kullanıldığını vurgulayan Erçetin, “Kozmetik alanında krem, şampuan gibi ürünlerde gül kokusunu vermek için esans kullanılıyor ve bu esans sıvı. Halbuki toz kozmetik ürününün ana maddesi ile daha rahat karıştırılabiliyor. O yüzden kıvamına ulaşmak için tekrardan farlı kimyasallar kullanmanıza gerek kalmıyor” şeklinde konuştu.

“Japonya ve Kore’de bayağı ilgi gördü”

Gül suyu tozunun Japonya ve Kore’de yoğun ilgi gördüğünü belirten Erçetin, “Kullanım olarak çok pratik bir ürün ama kozmetik ürünlerinin formüllerinde yer alması biraz daha zaman gerektirecek. Zaman içinde gül suyu tozu güncellenecek ve kullanıma yoğunlaşacak” ifadelerini kullandı.

Tozun ihracatını hedefleyen Erçetin, kozmetikte kullanılmasının çok daha uygun ve katma değer artırıcı bir seçenek olduğunu belirtti.