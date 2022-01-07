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Isparta’da meslek lisesi fabrika gibi çalışıyor

Korona virüs salgını değişen varyantları ile birlikte devam ediyor. Salgınla mücadelede ise hijyen ise büyük önem taşıyor. Isparta özelinde pandeminin Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrenci ve öğretmenleri, el dezenfektanı başta olmak üzere birçok temizlik malzemesi üretiyor. Meslek lisesinde son bir yıl içinde 105 ton el dezenfektanı üretildi.

Ekonomi 07.01.2022, 10:05
Isparta’da meslek lisesi fabrika gibi çalışıyor

Korona virüs salgını değişen varyantları ile birlikte devam ediyor. Salgınla mücadelede ise hijyen ise büyük önem taşıyor. Isparta özelinde pandeminin Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrenci ve öğretmenleri, el dezenfektanı başta olmak üzere birçok temizlik malzemesi üretiyor. Meslek lisesinde son bir yıl içinde 105 ton el dezenfektanı üretildi.

Isparta’da öğrenciler tarafından hammaddeler üretildikten sonra bidonlara dolduruluyor. Ardından özel teknikler uygulanarak dezenfektan ve kolonya elde ediliyor. Özenle şişelere doldurulan dezenfektan ve kolonyalar, etiketlenerek satışa sunuluyor. Korona virüs salgını değişen varyantları ile birlikte devam ediyor. Salgınla mücadelede ise hijyen ise büyük önem taşıyor.

Isparta özelinde pandeminin Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrenci ve öğretmenleri, el dezenfektanı başta olmak üzere birçok temizlik malzemesi üretiyor. Salgın sürecinde üretilen temizlik malzemeleri, okullara, kamu kurumlarına ve vatandaşlara da satılıyor. Isparta’da pandemiyle mücadelenin kahramanları olarak gösterilen öğrenci ve öğretmenler, üretilen ve dağıtılan temizlik malzemeleri ile, kentteki korona virüs vakalarının artmasını da önledi.

2021 yılında 105 ton el dezenfektanı üretildi

Üretilen temizlik ürünleri hakkında bilgi veren TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı Şefi Belgin Sağlam, son bir yılda 105 ton el dezenfektanı ürettiklerini belirterek, “Pandemi bizim çıkış noktamız oldu. Pandemiyle beraber kendimizi yoğun üretim alalı içinde bulduk 2021 yılı içinde 105 ton el dezenfektanı ürettik, 95 ton yüzey temizleyici, 75 ton çamaşır suyu ve 2 ton kolonya üretimi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle beraber yoğun bir temponun içindeyiz. Isparta ilindeki tüm okullarımıza gönderim sağlarken, Burdur ve Bucak ilçesine de gönderim sağlıyoruz” dedi.

Temizlik ürünlerinden 2 milyon 600 bin lira kazanç elde edildi

Okul Müdürü Osman Topdal, son bir yılda üretilen hijyen malzemelerinden 2 milyon 600 bin liralık kazanç elde edildiğini belirterek, mutfakta toplam 50 öğrenci ve 5 öğretmenle üretim yaptıklarını belirterek, “11 Mart’tan itibaren pandeminin başlangıcından bugüne kadar öğrenci ve öğretmenlerimizle taşın altına elimizi koyarak gece gündüz çalıştık. 2021 yılında 2 milyon 600 bin lira ciro yaptık. Tabi bu ciroyu yaparken de en güzel yönü devletimize 500 bin lira gibi KDV’mizi ödeyerek devletimizi kara geçirmiş olduk. 50 tane kimya bölümünde öğrencimiz ile 5 tane öğretmenimiz bu işi başardı” ifadelerini kullandı.

Artık öğrenciler iş başında eğitimlerini alıyor

Isparta Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur, meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin artık işbaşında eğitim aldıklarını, TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin de buna en önemli örneklerden biri olduğunu söyledi. Baydur “ Son 2 yılda mesleki eğitimde çok ciddi bir gelişmemiz var özellikle son üç ayda çok sağlam adımlar atıldı. Isparta’mızda 33 tane farklı alanda meslek lisemiz , sektörün ihtiyaçlarına göre belirlenmiş durumda, 3 Ocak’ta Cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararnameyle birlikte 9. sınıf öğrencilerimiz meslek lisesi eğitimine başvuru yaptıktan sonra asgari ücretin yüzde otuzu kadar, 12. Sınıf öğrencilerin ise yüzde elli oranında ücretlerini sigortaları ile birlikte devletimiz olarak yatırıyoruz” dedi.

Meslek lisesinden 3 belge ile mezun oluyorlar

Meslek liselerinin avantajlarından bahseden Milli Eğitim Müdürü Baydur meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin 3 belge ile mezun olduklarını belirterek, “Öğrencilerimiz 12. sınıftan mezun olduktan sonra elinde ustalık belgesi, diploma ve iş yeri açma belgesi ile mezun ediyoruz. Meslek liselerimizden tam donamlı nitelikli öğrenciler mezun ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hijyen ürünlerinin üretiminin hızlanarak devam edeceği belirtildi.

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