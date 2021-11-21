Isparta’da maddi durumu iyi olmayan vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Isparta Belediyesi Gıda ve Giyim Bank vasıtasıyla, şehirde maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahiplerine dağıttığı alışveriş kartıyla aylık yardımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda ailedeki kişi sayısına göre aylık limitli üç tip alışveriş kartına sahip vatandaşlar belediyenin Gıda ve Giyim Bankından, temel gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gıda ve Giyim Bankı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen ürünleri inceledi, son kullanma tarihlerini kontrol etti. Yetkililere son kullanma tarihlerinin devamlı kontrol edilmesi talimatını veren Başkan Başdeğirmen, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız vermiş olduğumuz kartlarla her ay buradan alışveriş yapabiliyorlar. Vatandaşlarımız her türlü gıda ihtiyaçlarını ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Giyim bölümümüzde de kullanılmamış sıfır ürünler bulunuyor. İhtiyaç sahiplerimiz kendisinin ya da aile bireylerinin giyim konusundaki ihtiyaçlarını da alabiliyor. Burası bizim önemli yerlerimiz, Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

(MEY-