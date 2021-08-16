Isparta Yazısöğüt yeraltı sulama şebekesinin ekonomiye 2 milyon lirayı aşkın katkı sağlaması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, Isparta Yazısöğüt 1. ve 2. kısım yeraltı sulama şebekesi projesinin milli ekonomiye yılda 2 milyon 730 bin lira katkı sağlaması hedefleniyor.

DSİ tarafından, Isparta’da hayata geçirilecek su yapıları ile bölgedeki tarım faaliyetlerin gelişmesi kapsamında Yazısöğüt 1. ve 2. kısım yeraltı sulama (YAS) şebekesi inşaatının bin 820 dekar alanda çalışmaları tamamlandı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Projenin yüzde 99’luk kısmı tamamlanmış olup, boruların tamamı döşendi, pompalar konuldu. Enerji nakil hatları tamamlandı. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 2 milyon 730 bin lira katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.