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Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı açıklandı
Isparta’da gül çiçeğinin taban fiyatı kilogram başına 7 lira 35 kuruş olarak belirlendi.
Ekonomi 15.10.2020, 09:12
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Dünya gülyağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da gül hasat sezonu Mayıs ayının ortalarında başlayarak, Haziran sonunda tamamlanmıştı. Topladıkları gülleri fabrikalara ulaştıran üreticilerin beklediği fiyat açıklandı. Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) tarafından bu yıl için gül çiçeği taban fiyatı kilogram başına 7 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Üreticilere gül çiçeği ödemelerinin gelecek haftadan itibaren yapılacağı bildirildi.
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