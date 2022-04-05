İspanya Kralı’ndan İspanya’daki Gıda Fuarı’nda Türk stantlarına ziyaret

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Alimentaria Barcelona Uluslararası Gıda Fuarı’nın açılışını gerçekleştiren İspanya Kralı 6. Felipe, fuarda Türk firmaların stantlarını gezdi.

İspanya’nın Barcelona kentinde iki yılda bir düzenlenen Alimentaria Barcelona Uluslararası Gıda Fuarı, korona virüs salgının ardından bu yıl ilk kez düzenleniyor. Türkiye’nin onur konuğu ülke olarak yer aldığı 23. Alimentaria Barcelona 2022 Uluslararası Gıda Fuarı, Simexpo organizasyonu ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Avrupa’nın en büyük üç fuarından biri olan Alimentaria, 7 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, şekerleme ürünleri ve çikolata, dondurulmuş hazır gıda, konserve ürünleri, doğal ve organik ürünlerin yanı sıra kuru gıdalar, meşrubatlara kadar pek çok alanda farklı ülkelerden üreticiler ve tüketicilerin bir araya geldiği fuara Türkiye’den de 45 firma katılıyor. Tayland’dan Endonezya’ya, İtalya’dan Arjantin’e, Kanada’dan ABD’ye kadar pek çok firmanın stant açtığı fuarda gıda firmaları ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunarken, Türkiye’nin Barcelona Başkonsolosu Selen Evcit de fuarın ilk gününde Türk firmaları yalnız bırakmadı. Türk stantlarını tek tek gezen Başkonsolos Evcit, Türk firmaların temsilcileri ile sohbet etti.

“Ülkemiz bu yıl konuk ülke statüsünde”

Bir önceki fuarın 2018 yılında yapıldığını hatırlatan Başkonsolos Evcit, “Bu fuara Türkiye’den 25 firmamız katılmıştı. Pandemi döneminde atlandı, 4 yıllık bir boşluk var. 2022 yılında yeniden gerçekleştiriliyor. Bu sefer 45 firmamız katılıyor, neredeyse firma sayısı iki katına çıktı. Bu, bizim için çok önemli. Bu fuar İspanya’nın gıda sektöründeki en önemli, en büyük fuarı ve iki yılda bir yapılıyor. Bu sene ülkemiz çok büyük bir ilgi görüyor. Ülkemiz bu yıl konuk ülke statüsünde, dolayısıyla burada 45 firma ile birlikte bulunuyor. Açılışını İspanya Kralı gerçekleştirecek, stantları gezecek. Biz de kendisini Türkiye stantlarında ağırlayacağız, stantları gezdireceğiz, şirketlerimiz hakkında bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bütün bu ithalatın yarıya yakınını da Katalonya’dan yapıyoruz”

İspanya’nın gıda sektöründe ileri bir ülke olduğunu ve Türkiye ile de iyi bir ticareti bulunduğunu kaydeden Başkonsolos Evcit, “Ülkemize en son ticaretinde yüzde 22’lik bir artış oldu. Biz İspanya’dan en fazla şeker, kakao ve kahve alıyoruz. Aynı zamanda hayvan yemi ithal ediyoruz. Bütün bu ithalatın yarıya yakınını da Katalonya’dan, yani bulunduğumuz bu bölgeden yapıyoruz. Dolayısıyla Katalonya aslında bizim için İspanya ticaretinde önemli bir yer. Gıda sektöründe özellikle ticaretin yarıya yakını Katalonya’dan yapılıyor. Dolayısıyla firmalarımız bu fuara ilgi gösteriyor. Firmalarımızı biraz önce gezerken de gördük. Firmalarımız İspanya’ya özellikle Latin Amerika pazarı için de geliyorlar. Özellikle Katalonya’dan yapılan ithalatın, ihracatın bir kısmı Latin Amerika üzerinden gerçekleştiriliyor. Birçok firmamız daha önce İspanya ile iş yapmadıklarını ama Latin Amerika ile iş yaptıklarını, dolayısıyla onlardan satış beklediklerini söylediler. Demek ki Latin Amerika’nın aslında ilgi gösterdiği fuar. İnşallah güzel bir fuar gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.

“Katalonya ticaretin yüzde 50’si yapıldığı için çok önemli bir merkez”

Fuara katılmak isteyen diğer Türk firmalara seslenen Başkonsolos Evcit, İspanya’da iki ticari ataşe bulunduğunu, firmalarla ataşelerin tanıştığını, onlarla temasa geçildiğini ve her daim temasta olunduğunu kaydetti. Firmaların sorularına yanıt vermeye çalıştıklarını kaydeden Evcit, “Katılım sayısı çok önemli. Eğer daha fazla şirketle katılırsanız o senenin odağı olabiliyorsunuz, bu sene olduğu gibi. Bu sene sayımızı iki katına çıkardık. İki senede yapılan bir fuar. 2024 yılında yapılacak, ülkemizin de bu konuda şirketlere ciddi teşvikleri var. Bizle temas ederlerse biz onlara bu teşviklerden bahsediyoruz. Onlara asıl tavsiyem, fuar sadece İspanya olarak düşünülmemeli, İber Yarımadası olarak düşünülmemeli. Latin Amerika pazarına da buradan açılmanın kolay olduğunu bilmeliler. Dolayısıyla hâlihazırda bunu bilmeyen gıda sektöründeki firmalarımızı buraya çekmek istiyoruz. Latin Amerika’ya buradan açılmak Türkiye için oldukça önemli. Bu anlamda Katalonya ticaretin yüzde 50’si yapıldığı için çok önemli bir merkez” dedi.

İspanya Kralı Türk stantlarını gezdi

Son olarak 2018 yılında düzenlenen ve korona virüs salgını nedeniyle 4 yıl aradan sonra düzenlenen fuarın açılışını İspanya Kralı 6. Felipe gerçekleştirdi. Tek tek stantları gezen Kral 6. Felipe, Türk pavilyonlarını ziyaret etti. Kral 6. Felipe, Türk stantlarında kendisini karşılayan Türkiye’nin Barcelona Başkonsolosu Selen ile sohbet ederek, Türk firmaları hakkında bilgi aldı.

“Paketli bal ihracatının yüzde 65’i, 70’i firmamız tarafından yapılıyor”

Fuara katılan Manavlar Gıda’nın sahibi Yunus Manav, pandemiden sonraki ilk fuar olduğunu ve önemli olduğunu kaydederek, “İlk defa katılıyoruz. Bal ticaretinde İspanya, Türkiye için çok önemli bir pazar. Bizim için de hedef ülkelerimizden biri. 2021 yılında İspanya, Türkiye için üçüncü büyük bal ihracat ülkesi oldu. Bu doğrultuda bizim için hedef ülke ve inşallah bizim için güzel bir fuar olacak ” ifadelerini kullandı.

Dedesinin bal ve arıcılıkla sektöre giriş yaptığını kaydeden Manav, “1991 yılında kendi ballarımızı paketleyerek paketleme ve tesis ihracatına geçtik. 2000 yılından bu yana da sadece ihracata odaklanarak satışlarımıza devam ediyoruz. 2022 yılına geldiğimizde yaklaşık 35 ülkeye 3 bin 500 tondan fazla paketli bal ihracatı yapıyoruz. Türkiye’den çıkan yüzde 35-40’a yakını firmamız tarafından çıkarılıyor. Paketli bal ihracatının yüzde 65’i, 70’i firmamız tarafından yapılıyor. Dünyanın önde gelen marketleri ile distribütörleri ile ya onların markaları ya da kendi bizim markalarımızla paketli olarak bal ihracatı yapıyoruz” dedi.

Antepsan Kuruyemiş firmasının temsilcisi Uğur Özay ise, salgından sonra katıldıkları ilk fuar olduğunu kaydederek, “Oldukça ilgi yüksek. Gayet memnunuz, iyi geçiyor. Ürünlerimiz fuarın geneline göre yenilikçi ürünler. Dünya raflarında olmayan ürünler. Özellikle krema grupları son derece sağlıklı, alışagelmiş glikoz, boya, katkı maddesi içermiyor. Bu ürünlere ilgi oldukça fazla” ifadelerini kullandı.

ABD, Çin, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere 30 ülkeye ihracatın yapıldığını kaydeden Özay, “İspanya pazarında yer almak istiyoruz” dedi. Bugüne kadar 30 kadar fuara katıldıklarını ifade eden Özay, “Katıldığımız fuarlar için en organize, en başarılı organizatör diyebilirim Simexpo için. Simexpo’nun diğer fuarlarına da katılmayı düşünüyoruz. Oldukça başarılı bulduk” dedi.

Türkiye onur konuğu ülke oldu

Türkiye’nin onur konuğu ülke olarak yer aldığı fuarın girişine Türkiye hakkında bilgilendirme kuleleri yerleştirildi. Kulelere konulan QR kodlarını telefonlarına okutan ziyaretçiler, oluşturulan sanal pavilyon ile fuara katılan Türk firmaları hakkında tüm bilgilere en hızlı ve detaylı şekilde ulaşabilecek. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi ağırlayan Alimentaria, 7 Nisan’a kadar kapılarını açık tutacak.