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İspanya'da Mayıs ayında sıcaklık arttı!
İspanya'da bugüne kadarki en yüksek Mayıs ayı sıcakları görüldü. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 derecenin de üzerine çıktı.
Ekonomi 23.05.2022, 15:26
İspanya sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle İspanyalılar serinlemenin yollarını aradı. Cuma günü Endülüs bölgesindeki Jaen (HAEN) kentinde 40 derece ile Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
Ulusal Hava Durumu Ajansı şehirdeki sıcaklıkların, Mayıs ayı ortalamasından 16 derece daha yüksek olduğunu duyurdu.
Başkent Madrid'de ise termometreler 33 dereceyi gösterdi. Sıcak havada kenti dolaşanlar soğuk içeceklerle serinlemeye çalıştı.
Yetkililer ülkenin bazı bölgelerinde orman yangını riskinin oldukça yüksek olduğu konusunda uyardı. (yenişafak)