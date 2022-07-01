İSO Türkiye İmalat PMI Haziranda 48,1 oldu!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) S&P Global tarafından derlenen Haziran ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksini (PMI) yayınladı.

Türkiye İmalat PMI, haziranda 48,1’e geriledi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, haziranda 48,1’e gerileyerek, Türk imalat sektörünün performansında yavaşlamaya işaret etti.

İyileşme belirtileri geri çekildi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre, anket verileri mayısta gözlenen iyileşme belirtilerinin haziranda birçok sektörde geri çekildiğine işaret etti.

Takip edilen 10 sektörün dokuzunda yeni siparişler gerilerken üretim de sektörlerin büyük bir bölümünde yavaşladı. Enflasyonist baskılar ise yüksek seyrini korudu. Firmaların karşılaştığı birçok zorluğa rağmen takip edilen sektörlerin çoğunluğunda istihdam artışı devam etti.

Türk imalat sektörünün performansı yavaşladı

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mayıs ayında 49,2 olarak ölçülen manşet PMI haziranda 48,1’e gerileyerek Türk imalat sektörünün performansında yavaşlamaya işaret etti.

Söz konusu yavaşlama 2020 yılının başındaki ilk koronavirüs dalgasından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Böylece faaliyet koşulları üst üste dört ay ivme kaybı sergiledi.