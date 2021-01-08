banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bu hafta kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları neler oldu?
Bu hafta kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları neler oldu?
İstanbul’da yağmura doyacağız!
İstanbul’da yağmura doyacağız!
Trump Biden'ın yemin törenine katılmayacak
Trump Biden'ın yemin törenine katılmayacak
Bitcoin Tesla’yı da geride bıraktı
Bitcoin Tesla’yı da geride bıraktı

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi aralıkta 50,5’e çıktı

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta yeniden eşik değerin üzerine çıkarak 50,5 olarak gerçekleşti ve Türk imalatçılarının ihracat ikliminde ılımlı iyileşmeye işaret etti. Kasım ayındaki kısıtlamaların ardından Avrupa’nın bazı bölgelerinde Covid-19 salgınına yönelik sınırlamaların gevşetilmesi, ihracat pazarlarının talep koşullarındaki güçlenmede etkili oldu.

Ekonomi 08.01.2021, 19:53
6
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi aralıkta 50,5’e çıktı

Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan ABD’de devam eden büyüme, Avrupa’daki toparlanma işaretleri ve Orta Doğu’nun bazı bölgelerindeki iyileşmeler, ihracat iklimindeki güçlenmeyi destekledi. 

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Aralık 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Kasımda 48,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta yeniden eşik değerin üzerine çıkarak 50,5 olarak gerçekleşti ve Türk imalatçılarının ihracat ikliminde ılımlı iyileşmeye işaret etti.

Kasım ayındaki kısıtlamaların ardından Avrupa’nın bazı bölgelerinde koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik sınırlamaların gevşetilmesi, ihracat pazarlarının talep koşullarındaki güçlenmede etkili oldu. Almanya’daki üretim artışı yılın sonunda hafif hızlanırken, Birleşik Krallık’ta ise kasım ayında kaydedilen gerilemenin ardından ekonomik aktivite büyüme bölgesine geri döndü. Diğer Avrupa ekonomilerine bakıldığında, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde daralmanın yavaşladığı gözlendi. Hollanda’nın imalat sanayi üretiminde keskin bir artış gerçekleşti ve büyüme önceki aya göre ivme kazandı.

Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan ABD’de üretim 2020’nin son ayında belirgin şekilde artmaya devam etti. Bununla birlikte, kasımda beş buçuk yıllık rekor seviyeye ulaşan büyüme hızı aralıkta son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Diğer Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada’nın imalat sanayi üretimi yaklaşık iki buçuk yılın en yüksek oranında arttı.

Orta Doğu’da iyileşen performans, beklentileri olumlu etkiledi

Bazı Orta Doğu ülkelerinde iyileşen performans, Türk imalat sanayi ihracatçılarının beklentilerini olumlu etkiledi. Kasımdaki düşüşün ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nde ekonomik aktivite artış gösterirken, Suudi Arabistan’da büyüme hızı Kasım 2019’dan beri en yüksek düzeye çıktı. PMI endekslerinin hesaplandığı ekonomiler içerisinde Tayvan’dan sonraki ikinci en güçlü üretim artışı Suudi Arabistan’da gerçekleşti. Diğer Orta Doğu ülkelerinden Katar’da ekonomik aktivite artış kaydederken, Mısır ve Lübnan’da düşüş gözlendi.

Asya’da ise Tayvan’ın üretimindeki güçlü büyüme, kıtanın büyük bölümünde kaydedilen olumlu performans için gösterge niteliğinde oldu. Çin’de ekonomik aktivitenin artış trendi sekizinci aya ulaştı ve aralık ayında da güçlü seyretti. Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Tayland ve Vietnam’da da büyüme kaydedildi.  Bununla birlikte, Japonya’nın daralma bölgesinde kalması dikkat çekti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “2020’nin son ayına ilişkin veriler, Türk imalat sanayi ihracatçıları için iyileşen bir görünüme işaret etti. Avrupa’nın büyük bölümünde Kasım ayında uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ve ABD’deki talebin güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesi bu iyileşmede belirleyici oldu. Salgın geniş çapta yayılmaya devam ettiği için yakın gelecek halen yüksek derecede belirsizlik taşıyor. Ancak aşı alanında yaşanan gelişmeler, ihracatçılar için 2021’in ilerleyen dönemlerinde daha güvenilir talep iyileşmeleri olabileceği yönünde umut veriyor.”

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklim Endeksi Aralık 2020 raporlarının tamamına ulaşmak için tıklayın...

Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12