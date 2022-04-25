banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Gizemli hepatitten ilk can kaybı
Gizemli hepatitten ilk can kaybı
Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off’ta
Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off’ta
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı!
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu

İSO Sürdürülebilirlik Raporu: 'Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi, Ar-Ge ve inovasyonla dönüşüme hazırlanmalı'

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında sekizincisini açıkladığı Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi Sürdürülebilirlik raporunda, Avrupa Yeşil Mutabakatının sektöre fırsatlar sunduğu ve tüm tedarik zincirinin değişen eko-sistem içinde gelişiminin sağlanmasının Türkiye’nin rekabetçiliğinin kuvvetlenmesi ve lojistik altyapısının geliştirilmesi için kritik olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye’nin AB, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya coğrafi yakınlığının ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir fırsat olduğu ve lojistik açıdan güçlü bir rekabet avantajı sağladığı da belirtildi.

Ekonomi 25.04.2022, 13:30 25.04.2022, 13:35
İSO Sürdürülebilirlik Raporu: 'Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi, Ar-Ge ve inovasyonla dönüşüme hazırlanmalı'

Raporda, Paris Anlaşması ve sera gazlarının azaltılması kapsamında elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlara yönelim gibi konularda dönüşüm yaşanacağı hatırlatılarak, sektörün sürdürülebilirliği için teknolojik altyapının hazırlanması, Ar-Ge ve inovasyonlar ile dönüşüme hazır hale gelmesi gerektiği vurgulandı. Deniz ulaşımında ise tehlikeli atıkların, atık suların, yağmur suyunun ve hava emisyonlarının yönetimi çalışmalarının artırılması gerektiği dile getirildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) küresel iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette ortaya çıkması beklenen yeni sistemleri göz önünde bulundurarak belirlediği Sürdürülebilirlik Vizyonu kapsamında 10 sektör için hazırladığı yol haritalarını açıklamaya devam ediyor. İSO, bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 ayrı sektör için küresel pazarda yüksek katma değer üretmek ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmak amacıyla hazırladığı rehberlerden sekizincisini, Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi sektörü için açıkladı. İSO “Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi” sektörü raporu, sanayi grubunun Meslek Komiteleri olan Kara Taşıtları Ana Sanayi ve Karoseri Sanayi, Kara Taşıtları Yan Sanayi ve Deniz, Hava ve Demiryolu Ana ve Yan Sanayi için gelecek dönem sürdürülebilirlik çalışmalarına özel yol gösterici öncelikleri ve takip göstergelerini sunmak amacıyla hazırlandı.

Türkiye, coğrafik açıdan lojistikte avantajlı

İSO Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi sektörü raporunda, Avrupa Birliği’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile iklim nötr kıta olabilmesi için; sera gazı emisyonlarının dörtte birini oluşturan ulaştırma sektöründeki emisyon salımlarını 2050 yılına kadar yüzde 90 oranında azaltması ve bu amaçla alacağı aksiyonları tüm ulaşım modlarına uyarlaması gerektiği, bu nedenle Avrupa Komisyonu’nun 2035 yılına kadar araçlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarında yüzde 100 oranında bir azalma hedeflediği ve böylelikle AB’de fosil yakıtla çalışan araçların üretilmesi ve satılmasının imkansız hale geleceği hatırlatıldı.

Bu nedenle Kara ve Deniz Taşıtları ve Yan sanayinin sürdürülebilirliği için teknolojik altyapının hazırlanması, Ar-Ge ve inovasyonlar ile bu dönüşüme hazır hale gelmesinin önemi vurgulandı. Raporda, Avrupa Yeşil Mutabakatının sektöre fırsatlar da sunduğu ve bu fırsatları değerlendirmek için tüm tedarik zincirinin değişen eko-sistem içinde gelişiminin sağlanmasının, Türkiye’nin rekabetçiliğinin kuvvetlenmesi ve lojistik altyapısının geliştirilmesi için kritik olduğunun altı çizildi.

Pandemi ile değişen tedarik zinciri yaklaşımları çerçevesinde ise Türkiye’nin AB başta olmak üzere Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya coğrafi yakınlığının ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir fırsat olduğu ve lojistik açıdan güçlü bir rekabet avantajı sağladığı vurgulandı. Raporda ayrıca Paris Anlaşması hedefleri ile ulaşım kaynaklı sera gazlarının azaltılması kapsamında ürün standartları, elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlara yönelim ve bu tip araçlar için altyapı oluşturulması gibi konularda pazarda önemli bir dönüşüm yaşanacağı da vurgulandı.

Sürdürülebilirlik yetkinliği kazanması önemli

Raporun Sürdürülebilirlik Öncelikleri-Çevre başlıklı bölümünde, Türkiye’nin otomotiv ihracatının yüzde 80’lik diliminin AB ülkelerine yönelik olduğu göz önüne alındığında özellikle AB’de AYM ile yapısal değişiklikler ve dış ticarette getirilecek yeni kuralların sanayi tarafından yakından takip edilerek adımlar atılmasının, sektörün küresel boyutta rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinlikleri kazanması ve korumasının kritik bir konu olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda üreticilerin üretim aşamasında kaynak ve enerji verimliliği gibi konuların öneminin bilincinde faaliyetlerini sürdürmeleri ve sanayide üretim kaynaklı olumsuz çevresel etkilerinin bütünsel olarak anlaşılabilmesi için Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi gibi çalışmaları gerçekleştirmelerinin önemine dikkat çekildi.

Yine AB'nin 2050'de ilk iklim nötr kıta olma hedefinin yanında sıfır kirlilik hedefinin de bulunduğu, üretim kaynaklı atıkların geri kazanılarak ekonomiye kazandırılması; boya çamuru, fosfat çamuru gibi atıklar ile atık lastik ve yağların çimento fabrikalarında enerji geri kazanımında kullanılması gibi girişimlerin önem kazandığı belirtildi. Bu nedenle ürün yaşam döngüsünü tamamlayan ürünlerin toplanması, geri kazanımı ve bertarafı süreçlerinin tasarım aşamasından itibaren ele alınması, kullanım ömrü dolan ve piyasadan çekilen araçların hem olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması hem de ekonomiye kazandırılması gibi “döngüsel ekonomi” süreçlerinin oluşturulmasının öne çıktığı hatırlatıldı.

Raporda, nispeten çevre dostu bir ulaşım şekli olmasına rağmen deniz ulaşımında emisyonlarda daha fazla azalmaya ihtiyaç duyulduğu, artan deniz ticareti ve ekonomik büyüme, artan enerji tüketimi, çevre dostu gemi talebi, LNG yakıtlı motorlar ve nakliye hizmetleri nedeniyle küresel gemi inşa pazarının gelecekte büyümesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca gemi inşası ve geri dönüşüm faaliyetleri, bakım, onarım ve söküm faaliyetleri tarafından üretilen tehlikeli atıkların, atık suların, yağmur suyunun ve hava emisyonlarının yönetimiyle ilgili olarak çalışmaların artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca Avrupa havacılık sektörünün Paris Anlaşması ve AYM’ye dayanarak AB, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nden kalkan tüm uçuşların 2050 yılına kadar net sıfır CO2 emisyonu ile gerçekleşmesinin öngörüldüğü not düşüldü.

Nitelikli iş gücü için uyum mekanizmaları devreye alınmalı

Raporda Sürdürülebilirlik Öncelikleri-Sosyal başlıklı bölümünde ise teknolojik gelişmeler, dijital dönüşüm, artan kalite ve verimlilik ihtiyaçları, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yükselen müşteri beklentileri ve zorlu rekabet koşulları gibi sebeplerle “Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi”nde yetkin, nitelikli, üretimde çalışmaya istekli ve kalıcı çalışanlara ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Sektörün en önemli rekabetçilik unsurlarından birisi olan nitelikli iş gücünün korunması ve geliştirilmesinin en öncelikli konulardan biri olduğu, beceri açığını ve aynı zamanda üretim sektöründe artan vasıflı işçi eksikliğini ele almak için uyum mekanizmalarının devreye alınması, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri süreçler tasarlayıp sürekli gelişimleri için fırsat ve ortam sunulması gerektiği ifade edildi. Ayrıca sektör çalışanlarına güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sunmanın, sorumlu satın alma ve tedarik zinciri izlenebilirliğini artırarak değer zincirindeki insan hakları ihlallerinin ve olumsuz çevresel etkinin önüne geçebilmenin ve operasyonel mükemmellik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemi vurgulandı.

Döngüsel ekonomi ile ilgili iş dünyasında farkındalık yaratmanın önemi artıyor

Raporun Sürdürülebilirlik Öncelikleri- Ekonomik başlıklı bölümünde ise dünyada müşteri, yatırımcı ve hatta çalışan beklentilerinin değiştiği ve bunun “Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi”ni büyük ölçüde etkilediği de belirtildi. Yeşil büyüme politikaları, yıkıcı teknolojik gelişmeler, satın alma gücündeki değişim, gelişmekte olan pazarlarda hızlı kentleşme ve tüketici davranışlarının değişmesi gibi bir dizi küresel trendin otomotiv sanayinin dinamiklerini değiştirecek faktörler yarattığı vurgulanırken, bağlantılı araçların artışı, otonom sürüş, paylaşımlı mobilite, elektrikli araçlar ve alternatif yakıtlı araçlar, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin odaklandığı trendlerin öne çıktığı ifade edildi. Benzer şekilde yakıt verimliliği yüksek, hidrojenle çalışan ve hibrit uçakların geliştirilmesi, gemicilik sektöründe dijitalizasyon ve otomasyonla tüm tedarik zincirinde enerji verimliliği sağlanması gibi konuların önem kazandığı vurgulandı.

Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi özelinde  Avrupa Yeşil Mutakabatı’nda Öne Çıkan Konular

  • Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması için, düşük ve sıfır emisyonlu araçlara sahip yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtların kullanımının artırılması
  • 2030’a kadar en az 30 milyon sıfır emisyonlu aracın trafikte olması
  • 2050’ye kadar tüm Avrupa’da otomobiller, otobüsler, tırlar ve kamyonların sıfır emisyonlu olması
  • Ulaşımda otomobiller, kamyonlar, tırlar ve otobüsler için emisyon standartlarının sıkılaştırılması (içten yanmalı motorlu araçlar için çok katı hava kirletici emisyon standartları getirilmesi)
  • Alternatif Yakıtlar Altyapı Direktifi’ni gözden geçirerek, daha fazla şarj istasyonu ile elektrik ve hidrojenin kullanılabilirliğinin artırılması
  • Sektöre karbonsuzlaşmayı sağlayacak inovatif ürün çalışmalarına odaklanılması
  • Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması

RAPORA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

#İSO Sürdürülebilirlik Raporu
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:28
Güneş 06:04
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
18°
açık