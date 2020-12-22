İSMAİL GÜLLE: "DÜNYA HELAL PAZARI 10 YILDA 7 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK"

Discover Events organizatörlüğü ile düzenlenen 6. Dünya Helal Zirvesi’ne online bağlanarak destek veren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Müslüman alemi için bir ortak zemin, kültür ve dayanışma ağı oluşturan helal ürünlerin öneminin tüm dünyada giderek arttığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Gıdadan turizme, ilaçtan giyime birçok sektörü bünyesinde barındıran helal pazarının büyüklüğü 5 trilyon Dolara yaklaştı. 2 milyar Müslümanın helal ürünlerine olan talep artışıyla beraber bu rakamın önümüzdeki 10 yıl içerisinde 7 trilyon Dolara ulaşması bekleniyor. Elbette bu rakamlara ulaşabilmek adına, helal ürün sertifikasyon çalışmalarını daha da hızlandırarak, Müslüman dünyasında iş birliğini artırmalıyız."

İsmail Gülle, batı dünyasından tedarik edilen ürünlerin ikamelerini üreterek kendi kendine yetebilen bir yapıyı ortaya çıkarmaları gerektiğini vurguladı. Helal üretim ve ihracat altyapısının geliştirilmesi gerektiğini anlatan Gülle, helal ürün marka algısının küresel ölçekte daha prestijli bir boyuta taşınmasının ve gayrimüslimler de dahil tüketicilere ulaşılmasının öneminden bahsetti.

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