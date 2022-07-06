İşletmelere ‘faizsiz destek başvurusu’ ikinci kez açıldı

KOSGEB Başkanlığının mikro ve küçük işletmelere ’Hızlı Destek Programı’ 4’üncü dönem başvuruları yoğun talep üzerine 1 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ikinci kez başvuruya açıldı.

Başvuru şartlarıyla ilgili açıklama yapan KOSGEB Batman İl Müdürü Mehmet Fidan, bu kredinin işletmelerin son zamanlarda yaşadığı ekonomik daralmalarına can suyu olduğunu söyledi. Fidan, bu kredi ile birlikte aynı zamanda bin 116 üniversite öğrencilerinin istihdam ettiğini ifade etti. Batman’da bulunan esnaf ve işletmelerin bu krediye yoğun talep gösterdiğini dile getiren Fidan, “Yoğun talep karşılığında ilimizden diğer illere de başkanlığımızca bu yoğun talebi ilettik. 1 Temmuz’dan itibaren tekrardan yeni bir başvuru dönemi başladı. Bu başvuran işletmelerimiz tekrar 1 Temmuz - 10 Ağustos döneminde bu kredimize başvurabilirler. Kredimizin tabii önemli bir kısmı da ödeme şeklidir. Teminatsız, kefilsiz direk KOSGEB başkanlığımız tarafından ödeniyor. 2 yıl ödemesiz sonraki 2 yıl da 4’er aylık dönemlerle toplamda 6 taksitle, 4 yılda kredinin ödemesi gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.