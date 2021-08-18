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İşletme Değerlendirme Raporu İşletmelerin Erişimine Ücretsiz Açıldı
KOSGEB tarafından işletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisindeki konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlara yardımcı olması, ulusal ve uluslararası iş ilişkilerinde ve finans kuruluşlarında referans olarak kullanabilmeleri amacıyla 2016-2020 yıllarına ilişkin idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan İşletme Değerlendirme Raporu 2020 versiyonu e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açıldı.
Ekonomi 18.08.2021, 17:34