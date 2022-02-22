"İşler iyi" diye yol kenarına aracı çekip oynadılar

Kahramanmaraş’ta bir yangın söndürme ürünleri satan firmanın çalışanları "işler iyi" diye yol kenarına araçları çekip Ankara havası oynadı.

İlginç görüntüler önceki gün Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çekildi. Uluslararası ölçekte çalışan bir yangın söndürme ürünleri satan firmasının yetkilileri arabayı kenara çekerek Ankara havası oynadı.

Firmada şef olarak çalışan Erol Kalaylı yaptığı açıklamada, “Geçen gün çekilen video bize ait. Bunu sık sık yapıyoruz. Kendimizi bu şekilde motive ediyoruz. İşlerimiz çok yoğun. Çok şükür işlerimiz de gayet iyi. İşimizi de seviyoruz. Kahramanmaraş firmasıyız ve şehirden dünyaya dağılıyoruz. Şu anda Denizli’de görev yapıyoruz. İşimiz gereği buradayız. Haliyle bazen böyle coşkular da olabiliyor. Akşam saatinde iş yorgunluğu ile eve gittik ama dayanamadık müziğin sesini duyunca. Ankara havasında oynamamak mümkün değil. Bazen böyle bir coşku patlaması oluyor. Çok şükür neşeler yerinde. Keyfimiz yerinde, çevreden bununla ilgili iyi yorumlar geliyor. Biz bunu çok sık yapıp, insanları oturduğu yerde yapmadığımız için genelde böyle sakin bölgelerde, hatta insanları teşvik edeceği noktalarda yapıyoruz. Keyifli bir şekilde eşlik edenlerde oluyor. Çok şükür ülkemizin durumu, hani kötü gibi görünüyor aslında dışarından bakıldığında, ama biz bunu bu şekilde düşünmüyoruz. İşlere yetişemiyoruz çünkü. Halimiz keyfimiz yerinde. Oynamaya da devam edeceğiz inşallah” dedi