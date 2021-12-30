İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu formülü uygulayan zarar etmez

Altın ve para piyasaları uzmanı, ünlü ekonomist İslam Memiş, dolar ve altın yatırımcısına önemli mesajlar verdi ve zarar etmemenin yolunu açıkladı.

"Sert düşüşlerden sonra yüzde 50 alım tavsiyesine uyan arkadaşları kutlarım. Bugüne baktığımız zaman 730-750 bant aralığında işlem gerçekleştiren bir gram altın var. Düşüşler kalıcı olmayacak diye tahmin ediyorum" diyen Memiş, şöyle devam etti:

"BU SÖYLEYECEKLERİMİ UYGULAYANLAR ŞANSLIDIR"

"Düşecek mi, çıkacak mı? Bu düşünce ile yola devam edenler, yatırım yapanlar zarar edecek. Son kez açıklayacağım dileyen dilediği gibi yoluna devam eder.

Ama şunu unutmayın bu uygulamayı yapmazsanız zarar etmeye mahkum olacaksınız. Bu söyleyeceklerimi uygulayanlar şanslılardır.

Arkadaşlar bu altın dolar paritesi şudur. Bugün elinizde 57 bin 900 dolar var. Bir kilogram altın alıyorsunuz. Elinizde 1 kilogram altın var bunu 57 bin 900 dolara bozduruyorsunuz.

"DOLAR YÜKSELDİĞİ ZAMAN GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR"

Yani dolarımı TL'ye çevirdim altın alacağım altınımı TL'ye çevirdim dolar alacağım işlemi değil direk altın-dolar paritesi işlemi. Açıkta kalmamak için bunu yapmak zorundasınız. Dolar yükseldiği zaman gram altın yükseliyor dolar düştüğü zaman gram altın düşüyor. Anladınız mı formülü bu kadar."

"DOLAR 3-4 AY YÜKSELMEYECEK DİYENLERE İNANMAYIN"

20 Aralık'ta doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş, 2 gün önce de yeni tahminlerde bulunmuştu.

"3 Ocak'ta ne olacak? Yeni bir fırtına mı geliyor?" diye soran İslam Memiş, 3 Ocak'ta hiçbir şey olmayacağını belirtip yüksekten altın ve dolar alanları ilgilendiren tahminler yaptı.

İşte İslam Memiş'in Youtube hesabından yaptığı o tahminlerden satır başları:

DİBİ BENİM DEDEM DE BULAMADI, BOŞUNA BEKLEMEYİN!

"Bundan sonra çok düşük fiyattan altın ve döviz almayı beklemeyin...

"Eee ben dipten alacağım" diye bekleyenlere sesleniyorum; dibi benim dedem de bulamadı. Boşuna dip aramayın..."

ENFLASYONUN YÜKSEK GELECEĞİNİ HERKES BİLİYOR

"3 Ocak meselesine gelirsek... Piyasa uçacak kaçacak, dolar 22 lira olacak, gram altın 1500 lira olacak diye uçup kaçıyorlardı... Tokadı yiyip oturdular...

Şimdi de 3 Ocak gelince göreceğim ben sizi diyorlar... İyi de ne olacakmış 3 Ocak'ta... Enflasyon rakamı açıklanacak... Eeee... Enflasyon yüksek gelecekmiş... Evet yüksek gelecek...O zaman dolar ve altın uçacakmış..."

"BU DÜŞÜŞLER SON DÜŞÜŞLER FIRSATI KAÇIRMAYIN!"

"Arkadaşlar kanmayın, tuzağa gelmeyin... Bu düşüşler son düşüşler. Bu fırsatı kaçırmayın...

Bu düşüşler kalıcı değil!.. Ceylan çok zıplama avlarlar seni bu piyasada...

Dolarda 12.50 lira seviyesi direnç seviyesi. O direnç kırılırsa o zaman 13.70-14.50 lira seviyesini bekleyebilirsiniz..."

"18 LİRADAN DOLAR, 1000 LİRADAN ALTIN ALANLAR 3 AYI BULMAZ..."

"17-18 liradan dolar alanlar 3-4 ay bekleyecek diyenlere de inanma... Bana göre o kadar da beklemeyecekler...

15 liradan dolar aldım, 1000 liradan gram altın aldıysan koy kenara bekle, bir ay bekle, 2 ay bekle ve gör..."

"GEÇEN SENE DİP YAPINCA KAFAYI VURANLARA NE OLDU?"

"Geçen sene 540 liradan gram altın alanlar 397 liraya düşünce kafalarını duvarlara vuruyorlardı... E sonra ne oldu? 1060 lira oldu... Altının düştüğünü gördün mü sen?..

Geçen sene 8.80 liradan dolar alanlar kafalarını oradan oraya vuruyor, ah vah ediyorlardı... Ne oldu sonra?.. 18 lira oldu...

Kendinizi boyuna harap etmeye gerek yok...

Düşmez kardeşim düşmez..."