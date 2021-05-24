İŞKUR’dan Yeşim’e teşekkür belgesi

Yeşim, 2020 yılında İşbaşı Eğitim Programı çerçevesinde en fazla katılımcı eğiten firma olma başarısını gösterdi.

Yeşim, İŞKUR ile gerçekleştirdiği söz konusu iş birliği ve istihdama katkı yönünde elde ettiği bu başarıdan dolayı teşekkür belgesi almaya hak kazandı. Yeşim Personel ve İdari İşler Müdürü Yaşar Muratoğulları, teşekkür belgesini firmayı ziyaret eden İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen’in elinden aldı. Türkmen, iki kurum arasında uzun yıllara dayalı iş birliğinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, söz konusu iş birliğinin nice projelerle sürmesini temenni etti.

Yeşim Personel ve İdari İşler Müdürü Yaşar Muratoğulları da 2018 yılından bu yana İŞKUR iş birliği ile gerçekleştirdikleri eğitim programları kapsamında 2.280 kişiye istihdam sağladıklarından ötürü mutlu olduklarını ifade etti. Muratoğulları, Bursa’da iş arayan kişilere mesleki eğitim verip, istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyduklarını da belirterek, “Bursa İŞKUR İl Müdürlüğü camiasına bu süreçte verdikleri destek ve yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Projenin başarılı bir şekilde daha uzun yıllar devam edeceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.