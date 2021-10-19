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İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 422 bin açık iş başvurusunun yapıldığı, Eylül'de ise 206 bin 546 kişiyi işle buluşturan İŞKUR'da halen 119 bin açık iş ilanı bulunuyor. İşte o liste...
Ekonomi 19.10.2021, 13:35
İŞKUR'a bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 422 bin açık iş başvurusu yapıldı. Eylül'de 206 bin 546 kişiyi işle buluşturan İŞKUR, 1 Ocak-15 Ekim arasında ise 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.
İŞKUR'da 119 bin açık iş ilanı bulunuyor. İşte o liste.
- Beden işçisi Açık iş sayısı: 27 bin 554
- Satış danışmanı Açık iş sayısı: 3.700
- Temizlik görevlisi Açık iş sayısı: 3.562
- Makineci Açık iş sayısı: 2708
- Garson Açık iş sayısı: 2501
- Konfeksiyon işçisi Açık iş sayısı: 2.235
- Paketleme işçisi Açık iş sayısı: 1.818
- Şoför-yük taşıma Açık iş sayısı: 1.498
- Gazaltı kaynakçısı Açık iş sayısı: 1.484
- Ambar/Depo görevlisi Açık iş sayısı: 1.431
- Ön muhasebeci Açık iş sayısı: 1412
- Çağrı merkezi temsilcisi Açık iş sayısı: 1.212
- Güvenlik görevlisi Açık iş sayısı: 1.192
- Bulaşıkçı Açık iş sayısı: 1.192
- Kasiyer Açık iş sayısı: 1.022
- Forklift operatörü Açık iş sayısı: 966
- Aşçı Açık iş sayısı: 927
- Plastik enjeksion üretim elemanı Açık iş sayısı: 862
- Sevkiyat görevlisi Açık iş sayısı: 815
- Elektrikçi Açık iş sayısı: 792