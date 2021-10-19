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İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 422 bin açık iş başvurusunun yapıldığı, Eylül'de ise 206 bin 546 kişiyi işle buluşturan İŞKUR'da halen 119 bin açık iş ilanı bulunuyor. İşte o liste...

Ekonomi 19.10.2021, 13:35
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı

İŞKUR'a bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 422 bin açık iş başvurusu yapıldı. Eylül'de 206 bin 546 kişiyi işle buluşturan İŞKUR, 1 Ocak-15 Ekim arasında ise 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

İŞKUR'da 119 bin açık iş ilanı bulunuyor. İşte o liste.

  • Beden işçisi Açık iş sayısı: 27 bin 554
  • Satış danışmanı Açık iş sayısı: 3.700
  • Temizlik görevlisi Açık iş sayısı: 3.562
  • Makineci Açık iş sayısı: 2708
  • Garson Açık iş sayısı: 2501
  • Konfeksiyon işçisi Açık iş sayısı: 2.235
  • Paketleme işçisi Açık iş sayısı: 1.818
  • Şoför-yük taşıma Açık iş sayısı: 1.498
  • Gazaltı kaynakçısı Açık iş sayısı: 1.484
  • Ambar/Depo görevlisi Açık iş sayısı: 1.431
  • Ön muhasebeci Açık iş sayısı: 1412
  • Çağrı merkezi temsilcisi Açık iş sayısı: 1.212
  • Güvenlik görevlisi Açık iş sayısı: 1.192
  • Bulaşıkçı Açık iş sayısı: 1.192
  • Kasiyer Açık iş sayısı: 1.022
  • Forklift operatörü Açık iş sayısı: 966
  • Aşçı Açık iş sayısı: 927
  • Plastik enjeksion üretim elemanı Açık iş sayısı: 862
  • Sevkiyat görevlisi Açık iş sayısı: 815
  • Elektrikçi Açık iş sayısı: 792
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