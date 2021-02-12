İŞKUR ile Türkiye’nin ilk işitme engelli ürün tasarımcısı oldular

Eskişehir’de yaşayan işitme engelli Aysun Çalkaya ve Murat Girgin, İŞKUR tarafından düzenlenen İşitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Kursu’nda aldıkları eğitim sonrasında istihdam edilerek, Türkiye’nin ilk işitme engelli tasarımcısı oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla düzenlediği mesleki eğitim kurslarıyla engelli vatandaşların iş gücü piyasasına katılımlarını sağlıyor. İşitme engelli Aysun Çalkaya ve Murat Girgin de Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü, Arçelik ve Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu arasındaki Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında düzenlenen İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursu’na katıldı. İki genç, aldıkları eğitim sonrasında istihdam edilerek, Türkiye’nin ilk işitme engelli tasarımcısı oldu.

Murat Girgin, “İşitme engelliler yapamaz diye düşüncelerini kırdık” derken, Aysun Çalkaya da, “Aldığımız eğitimin faydalarını iş yerinde sorulan soruları cevaplayarak görüyoruz. Yaptığımız işi ispatlıyor olabilmek ise en güzel yanı” diye konuştu.

“Bu eğitimi almasaydık böyle yerlerde çalışamazdık”

Türkiye’nin ilk işitme engelli ürün tasarımcısı olduklarını vurgulayan Murat Girgin, “Bu eğitimi almak bizim için çok iyi oldu ve hayata bakış açımız değişti. Kurs süresince 100 parça tasarladık, 16 montaj çalışması yaptık, 120 yeni teknik kelime öğrendik. Ayrıca 12 patent başvurusunda bulunduk ve 5 patent kazandık. Bu eğitimi almasaydık böyle bir yerde çalışamazdık. İşimizi ve iş yerimizi çok seviyoruz. İyi ki bu programa katıldık” dedi.

“Engelleri kaldıran örnek bir projeydi”

Aysun Çalkaya ise, “Eğitim sürecinde gerek okuldaki hocalarımız, gerek Arçelik AŞ çalışanları ve İŞKUR bizlere her konuda desteklerini esirgemediler. Tasarım odaklı düşünme, montaj yapma, fikir oluşturma, insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik tasarımlar yaptık. Aldığımız eğitimin faydaları, iş yerinde sorulan soruları cevaplıyor olabilmek ve yaptığımız işi ispatlıyor olabilmenin en güzel yanı. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederim. Engelleri kaldıran örnek bir projeydi. Hayal ettiğimiz ve tasarladığımız ürünlerle insanların hayatını kolaylaştırmak çok güzel bir duygu. Hayaller engelsizdir” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Türkiye’nin ilk işitme engelli ürün tasarımcılarıyız. Hayal ettiğimiz ve tasarladığımız ürünlerle insanların hayatını kolaylaştırmak çok güzel bir duygu. Hayaller Engelsizdir” dedi.