İŞKUR Açıkladı! Kayıtlı işsiz sayısı Nisan ayında arttı...

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Nisan ayı, aylık istatistik bültenini yayımladı.

Buna göre nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 139 bin 443 işe yerleşme gerçekleşirken yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, nisan ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin yüzde 62'sini erkekler yüzde 37,4'ünü de kadınlar oluştu. Nisan ayında 87 bin 230 erkek ve 52 bin 213 kadın işe yerleşti.

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 464 bin 338 kişi işe yerleştirildi.

Nisan ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 3 milyon 583 bin 503 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51,0’i erkek, yüzde 49,0’unu kadınlar oluşturuken yüzde 34,0’ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Nisan ayındaki yüzde 1,4'lük gerilemeye karşın kayıtlı işsiz sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23'lük artış gözlendi. 2021 yılı Nisan ayında 2 milyon 910 bin 290 olan kayıtlı işsiz sayısı bu yılın aynı ayında 3 milyon 383 bini aştı.

EN ÇOK İŞE YERLEŞTİRME İMALATTA

Nisan ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 201 bin 285 oldu. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 704 bin 623 açık iş alındı. Sektörler itibarıyla 303 bin 711'lik sayı ile en fazla açık iş imalat sanayi sektöründen alındı.

Ocak-Nisan 2022 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Satış Danışmanı/Uzmanı, Turizm Otelcilik Elemanı ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

Nisan ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 16.609 kişi yararlandı. Nisan ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 4.081 program düzenlendi ve 16 bin 609 kişi bu programlardan yararlandı.

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 25 bin 759 program düzenlendi ve 96 bin 110 kişi bu programlardan yararlandı. Aktif işgücü programlarından yararlanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 oranında azaldı.

2022 yılı aktif işgücü hizmetleri kapsamında; 25 bin 389 İşbaşı Eğitim programına, 87 bin 952 kişi, 370 Mesleki Eğitim kursuna 8 bin 158 kişi katıldı.