İskenderun Körfezi’nde ihracat rekoru

Hatay’ın İskenderun Körfezi’nde faaliyet gösteren Atakaş Limanı’nda dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasitesine sahip Hamingway gemisine 202 bin ton ihracat yüklemesi yapılarak Türkiye rekoru elde edildi. Atakaş Limanı Genel Müdürü Vedat Ohri, "Pandemi döneminde Türkiye hiç durmadı, ihracatımız hiç durmadı" dedi.

Atakaş Limanı’nın Türkiye rekoru kırması Hatay Valisi Rahmi Doğan, tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasitesine sahip gemilerinden biri olan Hamingway’a 202 bin ton ihracat yüklemesi yapılarak kırılan rekor ile ilgili Atakaş Limanı Genel Müdürü Vedat Ohri açıklamalarda bulundu.

İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde iki yıl önce faaliyetine başlayan ağır tonajlı gemilerin yanaşabilme derinliğine sahip Atakaş Limanı, yüksek yükleme kapasitesiyle hem bölge hem de ülke ekonomisine önemli katma değer kazandırma hedefinde önemli bir başarının elde edildiğini belirten Vedat Ohri şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde 202 bin tonluk tek seferde tek bir gemiye gerçekleştirilen ihracat yüklemesinin bir Türkiye rekoru olduğunu biliyoruz bu nedenle heyecanlıyız mutluyuz. Liman olarak daha önce de 170-176 bin tonluk yüklemeler yapmıştık. Bu zorlu operasyonu gerçekleştirme noktasında bizlere destek veren Hatay Valisi Rahmi Doğan’a, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir ve İskenderun Gümrük Müdürü Melihat Özdemir’e teşekkür ediyoruz. Bizi hep motive ettiler, desteklerini esirgemediler."

Pandemi sürecine rağmen Türkiye’nin ihracat noktasında hiç durmadığını ifade eden Vedat Ohri, “Dünyadaki tüm daralmalara ve belirsizliklere rağmen Türkiye hiç durmadı ihracatçımızın fedakarca çalışmaya devam ettiğini bununla beraber bütün limanlarımızın bu sevkiyatlara cevap verebilmek için çaba gösterdiğini biliyoruz. Türkiye’nin ihracat ve ithalatının yüzde 90’ı neredeyse limanlar üzerinden gerçekleşiyor. Buradaki herhangi bir kesintinin zincirleme olarak nasıl bir etki oluşturabileceğini tahmin etmek mümkün. Hiç durmadık ve hep bu zincire katkıda bulunmayı sürdürdük" diye konuştu.