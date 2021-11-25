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İşitme kayıplı doğdu, hedefi doktor olmak

- İşitme kayıplı dünyaya gelen ve 4 yaşında koklear implant ameliyatı olan Mahmut Esad Dinçer, üniversite sınavında 770. olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandı- Baba Mehmet Akif Dinçer:- "Oğlumuz gibi doğuştan işitme kayıplı çocukların özel olduğunu düşünüyorum. Farkındalıkları ve algıları çok yüksek. Mahmut Esad planlı ve programlı bir öğrenci. Aynı zamanda çok çalıştı, zorluklara rağmen vazgeçmedi ve başardı"

Ekonomi 25.11.2021, 11:34
İşitme kayıplı doğdu, hedefi doktor olmak

İSTANBUL (AA) - İki buçuk yaşında işitme kaybı teşhisi konan, dört yaşında koklear implant ameliyatı yapılan Mahmut Esad Dinçer, üniversite sınavında 770. olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandı.

​​​​​​​Sağlık Bakanlığının "Yenidoğan İşitme Taraması Programı"na göre Türkiye’de her yıl ortalama 2 bin 500 işitme kayıplı bebek doğuyor. Bu durum akademik başarıya engel değil.

İstanbul’da ticaretle uğraşan baba ve öğretmen annenin 19 yaşındaki çocuğu Mahmut Esad Dinçer, işitme kayıplı olarak dünyaya geldi. İki buçuk yaşında işitme kaybı tespit edilen ve iki kulağına işitme cihazı takılan Dinçer, dört yaşında da koklear implant ameliyatı oldu. Dinçer, üniversite sınavında 770. olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandı.

Üniversite sınav sonucundaki başarısıyla ailesinin gurur kaynağı olan Mahmut Esad’ın babası Mehmet Akif Dinçer, oğlunun işitme kaybını öğrendiklerinde yaşadıklarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlk çocuğumuzdu ve durumu kabullenmek zordu. Eşimle derinden sarsıldık, üzüldük. Ailemizde ve çevremizde daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Çözüm arayışlarımız devam ederken, rehabilitasyon öğretmenimiz Selime Altuner, Prof. Dr. Çağlar Batman ve Odyolog Prof. Dr. Ayça Çiprut’a rastlamamız bizim için büyük şans oldu. Her süreçte bize yol gösterdiler, yardımcı oldular."


- "Ameliyattan 8-10 ay sonra ilk kez anne, baba dedi"


İşitme cihazı kullanımının ardından koklear implant ameliyatına karar verdiklerini anlatan Mehmet Akif Dinçer, "Her geçen gün oğlumuz iyi ki koklear implant ameliyatı olmuş, diyoruz. Rehabilitasyon merkezindeki öğretmenleri ve evde eşimin büyük çabalarıyla Mahmut Esad’ın geçmişte kaybettiği süreyi hızlıca telafi ettik. Seslerden sonra kelimeleri söylemeye başlaması bizi çok mutlu etmişti. Ameliyattan 8-10 ay kadar sonra ilk kez 'anne, baba' dedi." ifadelerini kullandı.


- "Akademik başarının ardında koklear implantın rolü büyük"


Mahmut Esad’ın akademik başarısının ardında koklear implantın rolünün büyük olduğunun altını çizen Mehmet Akif Dinçer, "Oğlumuz gibi doğuştan işitme kayıplı çocukların özel olduğunu düşünüyorum. Farkındalıkları ve algıları çok yüksek. Mahmut Esad planlı ve programlı bir öğrenci. Aynı zamanda çok çalıştı, zorluklara rağmen vazgeçmedi ve başardı. İşitme kayıplı çocukların ailelerine çağrıda bulmak istiyorum. Durumu kabullenmek, ümitsizliğe düşmemek, çözüm arayışında bulunmak, pes etmemek lazım. Elbette kolay olmuyor ama başka çözümümüz de yok. Asla çocuklarımıza inancımızı kaybetmeyelim. Zorlu süreçlere, maddi-manevi yıpranmalara ve önyargılara karşı her zaman çocuklarımızın yanında olalım." şeklinde konuştu.

#koklear implant #Mahmut Esad Dinçer
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