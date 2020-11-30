Isınma giderlerinden tasarruf için mutlaka okuyun

Çok küçük detaylara dikkat ederek, bazı alışkanlıklardan vazgeçerek, binalarımıza ısı yalıtımı yaparak, doğru cihazları kullanarak ciddi tasarruf elde etmemiz mümkün.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan Prof. Dr. Arif Hepbaşlı enerjide tasarruf etmenin yöntemlerini tek tek sıraladı:

YALITIM VE BİLİNÇLİ TÜKETİM

Yalıtım, enerji verimliği ve bilinçli tüketim ısıtma harcamalarında en büyük tasarruf etme yöntemidir.

JEOTERMAL EN UCUZU

Jeotermal tüm diğer kaynaklara göre daha ekonomiktir.

DOĞALGAZ ELEKTRİKTEN YÜZDE 80 UCUZ

Doğalgaz yerli linyit kullanımına oranla yaklaşık yüzde 40, elektrik enerjisi kullanımına göre de yüzde 80 daha ekonomiktir.

MANTOLAMA

Binanın mantolanması ve duvarların izolasyonu yapılmalı.

ÇİFT CAM

Pencereler çift camlı olmalı ve yalıtım yapılmalı.

RADYATÖRLERE VANA

Antre, koridor, merdiven holü, bodrum ve kullanılmayan odalardaki radyatörler iptal edilmeli, her radyatöre termostatik vana monte edilerek uygun sıcaklıkta ayarlanmalı.

DIŞ DUVARDAN UZAK

Odalarda masa, sandalye ve yatakları dış duvarlardan uzak tutmalı.

GÜNEY CEPHE

Güney cephesi pencerelerden gündüzleri güneş girmesini sağlamalı.

EVİ NEMLENDİRİN

Gece, gündüz ısınan evleri yüzde 50-55 oranında nemlendirmeli. Çünkü nemli hava, sıcaklığı daha iyi tuttuğundan buharlaşma azalacak; vücut daha az ısı kaybedecektir.

HAVA SIZINTISI

Pencere ve kapıların hava sızdırmazlığı kontrol edilmeli. Hava sızıntısı olabilecek yerleri, hava sızdırmaz şeritlerle, bantlarla kaplamalı.

ÇATIYA DİKKAT

Çatı uygun şekilde yalıtılmalı.

RADYATÖRÜN ARKASINA FOLYO

Radyatörlerden taşınım ve ışınım yoluyla çıkan ısı radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Dışarı olan ısı kaybını önlemek için alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilmeli.

BORULARI DA YALITIN

Isıtılmayan bölgelerden geçen sıcak su boruları yalıtılmalı.

YILLIK BAKIM

Kombi, klima, kalorifer, ısı merkezlerinin yıllık bakımları mutlaka yaptırılmalı.

VERİMLİ CİHAZLAR

Elektrik ve yakıt tüketimleri düşük, verimliliği yüksek ve düşük emisyona sahip çevreci cihazlar tercih edilmeli. 1 saatteki yakıt tüketimi en az olan tercih edilmeli.

SU TASARRUFU ENERJİNİN İKİZ KARDEŞİ

Su tasarrufu, enerji tasarrufunun ikiz kardeşidir. ‘Su tasarrufu demek, enerji tasarrufu demektir’ Su kullanım alışkanlıklarımızı değiştirerek ve su kaçaklarını minimize ederek, önemli ölçüde su tasarrufu sağlamak mümkündür.

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