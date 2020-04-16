İŞİN UZMANINDAN "KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ" HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Kısa Çalışma Nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde 3 ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Yani işsizlik maaşı alma şartlarını taşıyan işçiler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecektir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Normal şartlarda işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için son 3 yılda 600 gün prim günü ve son 120 gün de kesintisiz çalışılmış olması şartı gerekiyordu.

Ancak Meclis kararı ile bu süreler,covid-19 salgını kapsamında uygulanmak üzere “son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması ve son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla çalışmış olmak” şartı şeklinde değiştirilmiştir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Bunu bir örnekle açıklarsak örneğin asgari ücret alan bir işçinin brüt maaşı 2.943 TL ve bunun % 60’ı olan 1.765,80 TL olup damga vergisi kesintisi(binde 7,59) yapıldıktan sonra kalan 1.752,40 TL İşkur tarafından işçiye ödenecek aylık kısa çalışma ödeneğidir.

Öte yandan, üst sınır asgari ücret brüt tutarının % 150 ‘sini geçemeyeceği için siz aylık 10 bin TL de maaş alsanız ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği 2.943 x 150/100 = 4.414,50 TL yi geçmeyecektir. Damga vergisi kesintisi ile bu tutar net 4.380 TL olacaktır.

Peki bordroda ve aylık prim ve hizmet listesinde nasıl göstereceğiz?

Örneğin; kısa çalışma ödeneğine 1 Nisan itibariyle başvuran ve başvurusu onaylanan bir firma faaliyeti durduğu için tam ay bildirim yapacağını varsayalım. Bu durumda 4857 sayılı İş Kanunu 40. maddesi gereğince işçiye ilk 1 hafta yarım ücret ödenmelidir. 1 ve 7 Nisan tarihleri arasındaki 7 gün için çalışanın ücretinin yarısı hesaplanır. Ücret yarım ödense de çalışanın prim günü 7 olarak Kuruma bildirilir. Nisan ayından kalan 23 gün ise aylık prim ve hizmet bildirgesinde “27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” kodu ile SGK’ ya bildirim yapılmalıdır.

Dolayısıyla İşkur’un 3 ay (90 gün) olarak bildiğimiz Kısa Çalışma Ödeneği esasen 83 günlük ücret ödemesini ifade eder.

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Nasıl Yapılır, Başvuru Evrakları Nelerdir?

Başvuruda en önemli evraklardan ikisi KÇÖ Talep Formu ve KÇÖ Uygulanacak İşçi Listesidir. Ancak bu evraklara ilave olarak işyerinin haftalık çalışma süresinin 1/3 azaltıldığı veya faaliyetinin kısmen veya tamamen durdurulduğuna ilişkin karar alması gerekmektedir. Bu karar da diğer evraklarla birlikte başvuruya eklenmesi gerekir.

Önemli noktalardan biri de çalışma saatlerinde azalmanın, faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca iş kaybının da belgelenmesi, başvuru evrakları ile birlikte İşkur’a iletilmesi gerekmektedir. Sipariş iptalleri gibi yazışmalar bu işlem için delil niteliğindedir. Tüm bu evraklar’ın bağlı bulunduğunuz İşkur Müdürlüğü’ne mail ortamında iletilmesi yeterli olacaktır. Başvuru evraklarının saklanması daha sonra İşkur’a ibraz edilmesi gerekebileceğinden önemlidir.