Işıklar Enerji, Bağlı ortaklığının Almanya yatırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat ve Turizm A.Ş. Almanya'da gayrimenkul geliştirme yatırımları yapmak için Almanya'nın Halle şehrinde gayrimenkul geliştirmek üzere kurulmuş Maculus GMBH unvanlı şirketin 30.000 Avro olan ödenmiş sermayesinin tamamını aynı bedel ile satın almıştır. Maculus GMBH Genel Müdürlüğünü Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Yüksek Mimar Sn. Mithat Akıncı yürütecektir."denildi.