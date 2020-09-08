“PİYASANIN ROTASI”

Işık Hızı Ötesi Operasyonu…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 27,227,955 – tedaviye pozitif cevap veren 18,265,977 – ölü sayısı 891,285 kişiye ulaşmıştır.

ABD Başkanı Trump, yaklaşan seçimler için tekrar Çin kartını açarken, ABD – Çin ekonomik ilişkilerini geriye çekebileceğini açıkladı. Ayrıca aşıya ilişkin “Işık Hızı Ötesi Operasyon ile pandemiyi bitireceğiz. Her açıdan lider konumdayız. Yakında büyük bir sürpriz olabilir.’’ – Ben aşının yıl sonunda çıkacağını söyledim. Belki ondan daha erken de çıkabilir dedim. Burada önemli olan hayat kurtarmak” açıklamasında bulundu.

Piyasa dinamiklerinden virüse ilişkin aşı gelişmeleri pozitif algılanırken, ABD-Çin ticaret gerilimi şimdilik risk algısını bozmamaktadır. Güçlü Euro – zayıf Dolar temasında, Dolar endekslerinde toparlanma ve dip arayışını tamamlama algısı öne çıkmaktadır.

Haftanın genelinde ECB faiz kararını takip edeceğiz.

ECB; Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını 10 Eylül Perşembe günü saat 14.45’te açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak ECB’nin faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. ECB bu toplantısında büyüme ve enflasyon için yeni tahminlerini açıklayacaktır. Bu verilerin olası pozitif yöne evrilmesi Euro varlıkları için pozitif olarak fiyatlanabilir. ECB faiz kararı sonrasında Başkan Lagarde 15.30’te basın toplantısına başlayacaktır. Konuşmasında zayıf Dolar – güçlü Euro fiyatlamasının ECB’nin para politikasını şekillendirmede etkili olup olmadığına ilişkin vereceği sinyaller kritik olacaktır. Ayrıca EURUSD paritesinin seviyesi ECB’nin para politikasında etkili mi değil mi konusunda gelecek sorular ve açıklamalar kritik olacaktır. Lagarde Güçlü Euro’ya Karşı Ne Yapacak Ne Yapmayacak? merak edilmektedir.

ABD Başkanlık seçimlerinde anketler Biden’in (%49,9) lehine olmaya devam ederken Trump %42,8 seviyesinde bulunmaktadır. Bu hafta iki başkan adayı 11 Eylül anma töreninde bir araya gelecektir.

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3000 seviyesi üzerinde 3429 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3400 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,7066 seviyesinde bulunurken, %0,50 üzerinde kalıcılık etkin olmaktadır. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $2000 altında $1926 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,4678 seviyesi ile 7.340 üzerinde fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 512.930 seviyesi ile 500 seviyesi üzerinde hareketine devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) toparlanma öne çıkmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (1 – 8 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %1,25 değer kaybı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (1 – 8 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %2,28 değer kaybı – Gümüş %4,78 değer kaybı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü vaka sayısı 281,509 kişiye çıkarken, ölü sayısı 6,730 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile vaka sayısında artış devam ederken, toplam test sayısı 7,883,464 kişiye ulaşmıştır. Günlük vaka sayısı (1702) 1700 kişi üzerinde sürmektedir.

Bakan Koca: Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu;