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Isı yalıtımı yarı yarıya tasarruf sağlıyor

Doğal gaz ve elektrik faturalarının yükselmesini önlemenin en etkili çözüm yolunun binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu yapmak olduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamları hatırlatmanın yanı sıra vatandaşların zamlar konusunda çaresiz olmadığını vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

Ekonomi 15.02.2021, 10:38
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Isı yalıtımı yarı yarıya tasarruf sağlıyor

Doğal gaz ve elektrik faturalarının yükselmesini önlemenin en etkili çözüm yolunun binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu yapmak olduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamları hatırlatmanın yanı sıra vatandaşların zamlar konusunda çaresiz olmadığını vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

Tüketicilerin bütçesinden harcanan miktarın büyük bir kısmı, ısıtılamayan ya da soğutulamayan evlerde uçup gidiyor. Yapılarda en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olmayan binalarda oluşuyor. Enerjinin yaklaşık yüzde 37’si konut gibi yaşam alanlarında tüketiliyor. Ayrıca tüketilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 80’i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Yükselen doğalgaz fiyatları ile havaların soğumasına bağlı olarak artan faturalardan olumsuz etkilenmemek için yeni çareler düşünülüyor.

“Isı yalıtımı ile yarı yarıya tasarruf mümkün”

Binalarda yaşanan ısı kaybından dolayı tüketicilerin evlerini ısıtmak için daha fazla doğal gaz harcadığını belirten Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin “Isı yalıtımı olan binalarda kışın sıcak havanın dışarı çıkması engellendiği için doğal gaz tüketimi de azalıyor. Bu da faturalara otomatik olarak yansıyor. Yalıtımsız bir binada yaşanan sıcaklık kayıpları tüketicilerin daha fazla doğal gaz tüketmesine ve faturalarının da yükselmesine sebep oluyor. Isı yalıtımı uygulamaları ile doğal gaz faturalarında yarı yarıya tasarruf yapma imkanı var” dedi.

“Az tüketerek değil ısıyı koruyarak tasarruf edin”

Türkiye’deki binaların pek çoğunda ısı yalıtımı olmadığını ve konutları ısıtmak için kullanılan enerjinin yarısının boşa harcandığını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, “Ülkemizde maalesef enerji tasarrufu, enerjiyi az kullanmak şeklinde yorumlanıyor. Bu konuda verdiğimiz en önemli çaba daha az enerji kullanıp mekanları zayıf bir iklimlendirmeye maruz bırakmak değil, aksine daha az enerji tüketerek aynı randımanı sağlamak. Ev içi ısıyı yüksek tutmanın yolu sıcaklığı arttırmaktan değil evdeki ısıyı korumaktan geçer. Kışın sıcak havanın dışarı çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeri girmesini ısı yalıtımı ile engelleyebilirsiniz” diye konuştu.

“Isı yalıtımı ile yıllık 7 milyar dolar tasarruf mümkün”

İthal edilen enerji ülkemizin cari açığının daha fazla genişlemesine neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin “Özellikle konutlarda tüketilen enerjinin tasarrufu için yapılacak ısı yalıtım uygulaması hem tüketiciye hem de ülkemizin ekonomisine olumlu etki ediyor. Avrupa Birliği standartlarında gerçekleştirilecek doğru enerji tasarrufu uygulamaları ile ülkemizde bulunan toplam 21 milyon konutta, ülke olarak yıllık yaklaşık 7 milyar dolar tasarruf elde etme fırsatı var” dedi.

Alkin, neden ısı yalıtımı yapması gerektiği sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Kış aylarında evi ısıtmak için kullanılan enerjinin yarısı dış cephenin yalıtımsız olması nedeniyle boşa gidiyor. Her ay ödediğiniz doğalgaz faturasının yarısı ısı kaybı nedeniyle buharlaşıyor.

Yüksek doğal gaz faturalarını düşürmek ancak ve ancak ısı yalıtımı ile mümkün.

Dış cephe ısı yalıtımı, tasarrufun yanı sıra binanın dış yüzeyinde oluşabilecek yoğuşmanın neden olduğu bakteri, mantar, siyah leke ve küflenmenin de önüne geçiyor.

Isı yalıtımı, binanın taşıyıcı sistemini rutubetten uzak tutarak ömrünü uzatıyor, değerini yükseltiyor.”
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