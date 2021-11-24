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İSEDAK 37’nci Bakanlar Toplantısı başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşmasıyla başladı.

Ekonomi 24.11.2021, 13:58
İSEDAK 37’nci Bakanlar Toplantısı başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. İki gün sürecek zirvede, mikro işletmeler ile KOBİ’lerin koronavirüs salgınına karşı desteklenmesinde İslami finansın rolü konusunda görüş alışverişinde bulunulacak ve bir dizi kararlar alınacak.

Açılış oturumunda konuşan Oktay bu yılki toplantıda KOBİ’lerin Covid-19’a karşı desteklenmesinde İslami finansın rolü konusunun ele alınacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde İİT genel sekreteri olarak görevine başlayan Hissein Brahim Taha tebrik ederek sözlerini devam ettiren Oktay, “İİT ülkeler arasında iş birliğini farklı boyutlara taşımaya vesile olmasını yürekten arzu ediyorum. Teşkilatın Afrika bölgesinden bir kardeşimizin genel sekreter olarak göreve başlamasından ve ilk resmi ziyaretini İSEDAK kapsamından yapmış olmasınıda büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Somut çıktıları hedeflemeli ve kısa sürede sonuca ulaşmalıyız”

Oktay, “İSEDAK’ın gündemindeki önemli projelerinden, İİT üyesi ülkeler arasından tercihli ticaret sistemi TPS, İİT tahkim merkezi ve İİT İSEDAK 50 İslami endeksi gibi projeler ve girişimlerde somut adımlar atılması için yoğun çabalar sarf etmiştik. Bu projelerin sunduğu avantajları ve gelinen son aşamayı İnşallah bu gün oturumlarımız içinde konuşacağız. İSEDAK kapsamında bundan sonra yapacağımız proje ve çalışmalarda benzer şekilde somut çıktıları hedeflemeli ve kısa sürede sonuca ulaşacak adımları atmalıyız” şeklinde konuştu.

Oturumlarda salgın ortamının küresel ekonomiye getirdiği zorlukların ele alınacağını belirten Oktay, “Bu yılki bakanlar görüş alışveriş oturumundaysa yine mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yani Kobilerin Covid-19’a karşı desteklenmesinde İslami finansın rolü konusunu ele alacağız. İçinde bulunduğumuz salgın ortamının küresel ekonomiye getirdiği zorluklar karşısında bu oturumdaki tartışmaların ülkelerimiz arasında ortak bir anlayış geliştirilmesine ve etkin politikalar oluşturulmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Oturumda alacağımız tüm kararların ülkelerimiz ve işbirliğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin kuruluş çalışmalarını başlattık"

Toplantıya katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise "İslam ülkeleri olarak birliği, beraberliği ve dayanışmayı seferber etmemiz gerekirken enerjimizi ve kaynaklarımızı aramızdaki çekişmelere heba ediyoruz. itilafları değil ittifakları husumeti değil muhabbeti güçlendirmeliyiz. Bölücü değil birleştirici olmalıyız. Bunların en önemli yolu ticarettir. Ticaret en büyük huzur kaynağıdır. Ticaret yapan itilafı konuşmaz birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle önce ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı birbirimize ticareti arttırmalıyız. Bu yönde önemli bir adım daha attık. TOBB ve İslam Ticaret Sanayi Odası olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin kuruluş çalışmalarını başlattık. Mütevelli heyetini ve yönetim kurulunu oluşturduk. böylece tahkim merkezinin hukuki olarak kuruluş süreci tamamlanmış oldu. Sizlerden isteğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin kendi ülkelerinizde görünür olması için bizlere destek vermeniz. Kısa süre içerisinde dünyanın en önemli tahkim merkezlerinden biri haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu sayede İslam ülkeleri arasındaki ticareti ve yatırımları daha da cazip hale getirip arttıracağız. Diğer yandan İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşmasını hayata geçirmeliyiz. Vize konusunda sorun olamaya devam ediyor. İnsanlar ülkelere girip çıkarken zorluk yaşadıkları ülkelere değil rahat ulaşabildikleri ülke ile ticaret ve yatırım yapar" şeklinde konuştu.

"Düşük gelirli İslam ülkelerinin aşıya ulaşımı için maddi destekler oluşturmalıyız"

Pandemi sürecinde ülkeler arası aşılama konusunu ele alan Hisarcıklıoğlu, "Pandemi sürecinde aşılama konusunda birbirimize destek olmalıyız. Devletimizin de desteğiyle nüfuzumuzun yüzde 80’i aşılandı. Özellikle düşük gelirli İslam ülkelerinin aşıya ulaşımı için maddi destekler oluşturabiliriz. Öte yandan ekonomilerimizin temelini oluşturan Kobilerin desteklenmesi amacı ile İslami finans modellerini geliştirip yaygınlaştırmalıyız. Faiz ve kar hırsı üzerine bina edilmiş olan mevcut küresel finans sisteminin girişimcilerin korunması mümkün değildir. Bunun yüzünden dünyada gelir ve servet dağılımı bozulmuştur. Ülkeler ve toplumlar arası refah makası açılmıştır. Bu yüzden İslami finansı öne çıkarmalıyız. Giderek büyüyen Fintech uygulamaları ile kullanım alanını genişletmeliyiz" dedi.

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