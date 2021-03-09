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İşbir Sentetik halka arza hazırlanıyor

İşbir Holding A.Ş.’nin (İşbir Holding) bağlı ortaklığı, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (İşbir Sentetik), şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Ekonomi 09.03.2021, 14:16
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İşbir Sentetik halka arza hazırlanıyor

İşbir Holding A.Ş.’nin (İşbir Holding) bağlı ortaklığı, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (İşbir Sentetik), şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

2020 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı ‘2019 yılı Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Kuruluşu’ listesinde 19’uncu sırada yer alan İşbir Sentetik, şirket paylarını halka arz etmek için geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Verilen bilgiye göre kurum, halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi için de başvuru yaptı. 1968 yılında kurulan, İşbir Holding’in ilk ve en büyük şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin yüzde 32,25’ine karşılık gelen 50.376.911,05 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor. Halka arz edilecek payların ise yüzde 60’ı İşbir Sentetik’in sermaye artırımı ile ihraç edeceği paylardan, kalan yaklaşık yüzde 40’ı ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların satacağı ortaklık paylarından oluşuyor.

İşbir Sentetik’in halka arz süreci için ise Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin yetkilendirildiği açıklandı.

4 kıtada 40 ülkede

İşbir Sentetik, hali hazırda dört kıtada, 40 ülkeye ihracat yapıyor. Balıkesir’de gerçekleşen üretiminin yüzde 65’ini ihraç eden kurumun; ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofisleri ve Hindistan’da ise bir diğer üretim tesisi bulunuyor.

Halka arz sürecini değerlendiren İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Kuruluş amacında milli bilinç ve sosyal sorumluluk gibi önemli değerler bulunan İşbir Sentetik olarak, istikrarlı ve sürdürebilir büyümeye inanıyoruz. Halka arz sürecimizin ilk adımını atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki dönemde yola bizimle devam etmeyi tercih eden yatırımcılarımızla birlikte ilerlemek en büyük arzumuz” dedi.

Bağlı bulundukları İşbir Holding’in; yaklaşık 350 bin metrekare arazi üzerinde, 2 bin 500’den fazla kişiye direkt ve endirekt istihdam sağlayan yapısına ve 50 milyon doları aşan ihracat gücüne dikkat çeken Gültepe, “Hali hazırda borsada işlem gören holdingin birçok bireysel ve kurumsal yatırımcısı bulunuyor. Bu süreçten edinilen tecrübe ve aldığımız güç ile İşbir Sentetik olarak yolumuza istikrarlı bir şekilde devam etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımıza ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Üretim tarafında; 2020’nin ilk aylarında başlattığımız yatırım planlarımızı pandemiye rağmen ertelemedik. Çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılında ise planlı olarak büyümemizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden

Yarım asrı aşkın tecrübeye sahip İşbir Sentetik’in, Teknik Tekstil ve Big Bag sektöründe her zaman ilkleri gerçekleştiren öncü bir kurum olduğuna değinen Gültepe, “500’e yakın çalışanımız ile ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Balıkesir’de yer alan 130 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikamız ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük Big Bag üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ilave olarak Hindistan’da açtığımız Big Bag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Halka arz sonucu İşbir Sentetik’in sermaye artırımı ile elde edeceği fonun kullanımı konusunda da bilgi veren Gültepe, “Halka arz sonrası elde edeceğimiz geliri, ihtiyaçlarımız ve ilerleyen günlerin koşullarına bağlı olarak en verimli şekilde kullanmayı planlıyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 25 ila 30 seviyesinde bir kısmını büyüme ve verimlilik artışına yönelik; başlamış, devam eden ve yeni yatırımlarımıza ayıracağız. Yüzde 40 ila 45’ini devam eden finansal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde kullanmayı ve bu sayede şirketimizin sermayesini güçlendirmeyi planlıyoruz. Geri kalan yüzde 25 ila 30’u ise büyüyen operasyonlarımızın bir gereksinimi olarak işletme sermayesi ihtiyacımızın finansmanında kullanılacaktır” dedi.
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