İş yerlerinde kahve tüketimi arttı

İş dünyası güne kahve içerek başlıyor. En çok kahve 08.30-10.00 arası tüketiliyor.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü dolayısıyla ‘İş Yerlerinde Kahve Tüketim Alışkanlıkları’ araştırması gerçekleştirildi. Bin 670 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma; iş yerlerinin ve çalışanların kahveye olan ilgilerini ve alışkanlıklarını ortaya koydu. Aynı zamanda araştırma ile tüketicilerin; en çok tercih ettiği kahve çeşitleri, günlük kahve tüketimi ve kahve tüketme saatleri gibi alışkanlıkları incelendi.

Çalışanlar bir yılda 7 bin 800 dakika kahve tüketiyor

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 2021 yılında iş yerlerinde en çok Türk kahvesi tercih edildi; Türk kahvesini, hazır kahve ve filtre kahve izledi. Türk kahvesi ve hazır kahveleri en çok 26-45 yaş aralığındaki X ve Y kuşağı tercih ederken, filtre kahveyi ise en çok 17-35 yaş aralığındaki Z ve Y kuşağı tüketti.

Araştırmaya göre, çalışanların kahve tüketimi günde iki ile üç fincan arasında değişirken, katılımcıların yüzde 47’si saat 08.30 - 10.00 aralığında kahve içtiğini belirtti. Kahvenin en çok; sabah işe başlarken ve molalarda tüketildiği gözlemlendi. Günlük kahve tüketim süresinin 30 dakika olduğu aktarılan araştırmada, çalışanların bu kapsamda yılda yaklaşık 7 bin 800 dakikasını kahve içmeye ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

Aylık kahve harcaması 195 TL

Aylık alışveriş oranlarının yüksek sonuçlar sunduğu araştırmada, şirketlerin aylık ortalama kahve harcaması 195 TL oldu. Kahve tedariki; 50’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinde yüzde 49 ile zincir marketlerden sağlandı.

Değerlendirme sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 69’u kahvesini sade tüketirken, yüzde 31’i sütlü kahve sevdiğini belirtti. Kahvenin yanında en çok tercih edilen lezzet ise çikolata oldu. Lokum, kurabiye ve bisküvi ise kahve yanında tercih edilen diğer atıştırmalıklar arasında yer aldı.