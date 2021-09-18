İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alan yeraltı maden iş yerlerine 3 ayda 2,5 milyon TL hibe desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yeraltı maden işletmesine üçüncü hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi.

Yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak verilen bu destek için, işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destek alan işyerleri çalışanları arasından İSG profesyoneli görevlendirebileceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti alabiliyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bu programda, bu şartları sağlayan yeraltı maden işyerlerine Temmuz ayında 732 bin TL, Ağustos ayında 850 bin TL, Eylül ayında ise 898 bin TL olmak üzere 2,5 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, finansal desteğin yanı sıra Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin saha uygulamalarını izlemek ve desteklemek amacıyla verilen teknik rehberlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, faydalanıcı işyerlerinin ilk saha ziyaretleri tamamlanarak iş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut durum ve ihtiyaçlar ortaya konuldu. Hem finansal destek hem de rehberlik çalışmalarını kapsayan program 24 ay boyunca devam edecek.