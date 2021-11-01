İş modeli değişti, tüm birimler tek çatı altına alındı

Danone Türkiye, tüm iş birimlerini tek çatı altında topladı. Bu yapılanmayla birlikte Danone Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Küçükcan oldu.

Tüketicileri sağlıklı ve lezzetli ürünlerle buluşturmayı amaçlayan dünyanın önde gelen gıda ve içecek şirketlerinden Danone’nin yereli güçlendirmek ve sinerji oluşturmak üzere hayata geçirdiği yeni organizasyon modeli Local First (Önce Yerel) modeli Türkiye’de de uygulanmaya başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni yapılanmayla birlikte sütlü ürünler, su ve uzman beslenme ürünleri olmak üzere tüm iş kolları Danone Türkiye çatısı altında bir araya getirilirken, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise 2010 yılından bu yana üst düzey yöneticilik yapan Cem Küçükcan atandı. Aynı zamanda Türkiye genel müdürlüğü görevini de üstlenen Küçükcan, son olarak Danone Uzman Beslenme Ürünleri Türkiye, Orta Doğu ve Dış Pazarlardan Sorumlu Başkan unvanıyla çalışmalarını İngiltere’de sürdürüyordu.

“Büyümeye ve değer oluşturmaya odaklanacağız”

Cem Küçükcan, Türkiye’de sekiz fabrikada üretim yaptıklarını ve iki binden fazla çalışan ile birlikte topluma gıda yoluyla sağlık ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. İş birimlerini bir araya getiren yeni model ile faaliyet gösterdikleri farklı kategorilerde ortak bir sinerji oluşturacaklarını belirten Küçükcan, “Tüm iş birimlerimizin tek çatı altında toplanmasıyla daha yalın bir organizasyon yapısına geçiyoruz. Kaynaklarımızı daha verimli ve etkin kullanacağımız bu yapı sayesinde büyümeye ve değer oluşturmaya odaklanacağız. Danone Türkiye’nin ülkemizdeki büyümesini hızlandırırken yatırımlarımızı artırarak sürdürmeyi ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.