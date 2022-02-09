banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Benzine zam
Benzine zam

İş dünyasının önceliği enerji arzı güvenliği

Tekstil boyahaneleri işletmecilerinin iştirâkiyle düzenlenen istişare toplantısında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Önceliğimiz kademeli tarife uygulamasının kaldırılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanması. Sanayicilerimiz tek fiyat uygulamasına dönülmesini bekliyor” dedi.

Ekonomi 09.02.2022, 13:14
İş dünyasının önceliği enerji arzı güvenliği

Tekstil boyahaneleri işletmecilerinin iştirâkiyle düzenlenen istişare toplantısında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Önceliğimiz kademeli tarife uygulamasının kaldırılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanması. Sanayicilerimiz tek fiyat uygulamasına dönülmesini bekliyor” dedi.

Tekstil boyahaneleri işletmecileri, BTSO ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. BTSO’da yapılan toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Organize Sanayi Bölgeleri Konseyi ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Halil Ersan Özsoy, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin son iki yıldır tüm dünya ile birlikte her alanda zor bir dönemden geçtiğini söyledi. BTSO’nun bu süreçte yoğun bir çalışma sergilediğini ifade eden Başkan Burkay, “63 meslek komitemizin tamamında meclis ve komite üyelerimiz, 50 bini aşkın BTSO üyesinin karşılaştığı sıkıntıları çözmek için mesai harcadı. Özverili çalışmaları için kendilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Pandeminin risklerin yanında fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Başkan Burkay, 2021 yılında tedarik zincirinde yaşanan değişimle birlikte Türkiye’de yatırımların arttığını ifade etti. Başkan Burkay, “Geçen yıl daha önce Türkiye ile hiç ticaret yapmamış veya sınırlı ticareti olan birçok ülke ve şirket ülkemizden 25 milyar dolar değerinde alım yapmış. Bu sene bunun iki kat artarak 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Birçok sektör yeni pazar ve yeni müşteri gruplarına ihracat gerçekleştirecek. Yatırım teşvik belgelerine baktığımızda da tekstil sektörünün otomotiv yan sanayi ile birlikte en fazla yatırım yapılan alanların başında geldiğini görüyoruz. Sektörde kriz döneminde neredeyse tüm dokuma makineleri yenilendi. Boyahane yatırımları arttı. Kapasite artışları gerçekleşti. Türkiye bir üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Tüm firmalarımız yatırım yapacak yer arayışında. Talebi sürdürülebilir kılmak adına, üretim ve yatırımların kesintisiz şekilde devam etmesi gerekiyor.” diye konuştu.

“Kademeli tarife uygulaması kaldırılmalı”

İbrahim Burkay, siparişlerin arttığı, üretim ve ihracatın yükseldiği bir dönemde artan enerji maliyetlerinin işletmeleri olumsuz etkilediğini kaydetti. Enerji girdilerinin toplam maliyet içindeki payının en yüksek olduğu sektörlerden boyahanelerin bu süreçten daha fazla etkilendiğini belirten Burkay, “Ankara’da Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımızla yaptığımız görüşmede firmalarımızın taleplerini aktardık. Önceliğimiz kademeli tarife uygulamasının kaldırılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanması. Sanayicilerimiz tek fiyat uygulamasına dönülmesini bekliyor. Sayın Bakanımız bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi. Yakın zamanda talebimizin karşılık bulmasını ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“En pahalı enerji olmayan enerji”

Sanayide yaşanan elektrik kesintilerine de işaret eden Başkan Burkay, “Yaşadığımız bu süreç bize en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu bir kez daha gösterdi. Şu anda dünya genelinde enerji ile alakalı ciddi bir kriz var. Çin’de uzun zamandır birçok eyalette elektrik kesintileri uygulanıyor. Diğer taraftan pandemi ile birlikte enerji kaynaklarında önemli fiyat artışları yaşanıyor. Devletimiz uzun bir süre enerji fiyatlarına sübvansiyon uyguladı. Ancak son dönemde üst üste gelen yüksek oranlı artışlar firmalarımızı oldukça zorladı. Bu zamlara rağmen İtalya, İspanya, Portekiz gibi sektördeki rakiplerimizin doğalgaz fiyatı, bizim şu anki fiyatımızın tam iki buçuk katı. Enerji fiyatı dünyanın her yerinde rekabetçilik açısından önemli bir faktör. Bu yüzden küresel tedarik zincirindeki mevcut konjonktürün ülkemize önemli fırsatlar sunduğu bir dönemde enerjinin güvenilir ve uygun maliyetle arzı kritik önem taşıyor.” diye konuştu.

“Boyahaneler kesintilerden olumsuz etkilendi”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, enerjide artan maliyetlerin sanayicilerini zorladığını söyledi. Enerji yoğun işletmeler arasında yer alan boyahanelerde, yükselen enerji maliyetlerinin etkisinin daha güçlü şekilde hissedildiğini kaydeden Uğur, “Ocak ayında İran’ın gaz sevkiyatını durdurması sonrası OSB’lerde uygulanan doğalgaz kısıtlamaları ve elektrik kesintileri de işletmelerimizde üretim ve performans kaybına yol açtı. Şehrimizin tekstildeki en önemli avantajı hızlı üretip hızlı teslim edebilme kabiliyetidir. Bu rekabet avantajını sürdürebilmemizi sağlayan ana unsur ise boyahane ve baskı fabrikalarıdır. Bu işletmelerimizin girdi maliyetlerini düşürüp, yeni desteklerle sanayimizin rekabet gücünü korumamız gerekiyor.” dedi.

“Enerji maliyetleri yükümüzü ağırlaştırıyor”

DOSAB Başkanı Halil Ersan Özsoy, enerji maliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Özsoy, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde 60’lık kısma kadar 0,59 TL olan kw fiyatının sonrasında yüzde 50 zamla 0,89 TL’ye çıktığını belirterek, “Tüketim ortalaması 0,71 TL’ye denk geliyor. Aynı şekilde doğalgaz kullanımında uygulanan kısıtlamalar ve artan enerji fiyatları firmalarımızın yükünü ağırlaştırıyor.” diye konuştu.

TOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün ise, Türkiye’nin en önemli ihracat kaynaklarından birinin tekstil sektörü olduğunu belirterek, “İplik veya kumaşı üretemiyorsanız ithal edebilirsiniz ancak kısa bir süre zarfında baskılı kumaş ithal edebilmeniz mümkün değil. Bu yüzden tekstil ihracatı yapacaksak boya ve baskı fabrikaları olmak zorunda. Çok önemli bir iş yapıyoruz. BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a da TOSAB’a gerek kuruluşu gerekse de sonraki süreçlerde sağladığı destekler için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUTEKOM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan’ın ram bacaları ile ilgili İl Mahalli Çevre Kurulu’nun kararlarına dair sunum yaptığı toplantı, iştirâkçilerin görüş ve taleplerini aktarmalarının ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11