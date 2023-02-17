İş dünyasının deprem bölgesine desteği sürüyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin etkileriyle mücadele ülke çapında devam ediyor. Ülkenin önde gelen şirketleri öncelikli ihtiyaçlar, hijyen malzemeleri, çadır ve konteyner yardımlarını bölgeye ulaştırırken, depremin ekonomik etkileriyle mücadele için maddi desteklerini de seferber ediyor. Büyük bir dayanışma örneği sergileyen iş dünyası paydaşları, düzenlenen kampanyaya milyarlarca liralık bağışta bulunduklarını açıkladılar.

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin açtığı yaralar birlik ve beraberlik içinde sarılmaya çalışılıyor. Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat gününden bu yana tüm ülke seferber oldu. Türkiye’nin önde gelen şirketleri de ilk günden itibaren deprem bölgesine başlattıkları desteklerini, artırarak sürdürüyor.

Turkcell’den 3,5 milyar TL kaynak

Turkcell, afet bölgesindeki kullanıcılara “Acil İletişim Paketi”, bölgedeki arama kurtarma ekiplerine “Kahraman Paketi” tanımlayarak iletişim desteği veriyor. Turkcell Gönüllüleri’nin 2 milyon TL’yi aşan ayni ve nakdi yardımları bölgeye ulaştırıldı. Şirket ayrıca yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan ’Türkiye Tek Yürek’ kampanyası kapsamında da 3,5 milyar TL bağışladı.

Eczacıbaşı Holding 300 milyon TL ayırdı

Eczacıbaşı Topluluğu, afetin yaralarını sarmak için 100 milyon TL’si AFAD bağışı olmak üzere, ilk aşamada ayırdığı 300 milyon TL’lik kaynak ile bölgenin hijyen, sağlık ve barınma alanındaki ihtiyaçlarına destek veriyor.

Kibar Holding’den bölgeye destek ve 50 milyon TL AFAD bağışı

76 konteynerden oluşan 850 kişilik yaşam alanında depremzede vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor. Tüm çalışanların katılımıyla başlatılan ayni bağış kampanyası kapsamında battaniye, kıyafet, hijyen ürünleri gibi ihtiyaç malzemeleri, Kibar Gönüllüleri koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılıyor. Ayrıca Kibar Grubu çalışanları Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyası’na dahil olarak kan ihtiyacına yönelik destekte bulunuyor. Ek olarak AFAD’a 50 milyon TL destekte bulunuldu.

PMI 2 milyon dolarlık fon oluşturdu

PMI, depremden etkilenen bölgelerdeki acil ve orta vadeli ihtiyaçların karşılanması için 2 milyon dolar değerinde bağış fonu oluşturduğunu duyurdu. Şirketin dünyanın dört bir yanındaki gönüllü çalışanlarının oluşturduğu destek fonunda toplanan kaynak depremin ilk gününden bu yana depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılıyor.

Tavuk Dünyası destek fonu oluşturdu

Tavuk Dünyası, deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket ediyor. Bölgedeki öncelikli ihtiyaçların başında gelen temel gıda ürünlerinin temini çalışmalarını sürdüren şirket, deprem bölgesine destek için ilk adımda 10 milyon TL’lik bir destek fonu oluşturdu. ’Türkiye Tek Yürek’ kampanyası kapsamında ise şirket adına 2 milyon TL, Tavuk Dünyası’nın kardeş şirketleri Dürümle ve Terra Pizza için de 500’er bin TL olmak üzere toplamda 3 milyon TL’lik bağış Kızılay’a aktarıldı.

Deloitte Türkiye ve Deloitte Global’den destek

Türkiye, AFAD’a yaptığı bağış ve afet bölgesine ulaştırdığı yardımların yanı sıra gönüllüleriyle de afet bölgesinde arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Deloitte Global ile tüm Deloitte üye firmaları ve çalışanları doğrudan Türk Kızılayı’na ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu aracılığıyla kurumsal ve bireysel destekte bulunuyor.

Arama kurtarma ekipleri onlarca depremzedeye ulaştı

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren profesyonel arama kurtarma ekipleri ve iş makinaları, kurtarma çalışmalarına aktif destek verdi. Öksüt Madencilik’in arama-kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdürdü. İş makinelerinin yanı sıra bölgeye hijyen, sağlık ve giyecek malzemeleri ulaştırıldı. Çadır kentler için jeneratör ve ısıtıcı sevk edildi. Önümüzdeki süreçte de yetkili kurumların koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yapılan çalışmaların kapsamı genişleyerek nakdi ve ayni yardımlar devam edecek. Afetin başından itibaren yetkili kurumlarla temasa geçerek sahaya inen Anagold Madencilik, acil müdahale ekibiyle bölgedeki çalışmalara katıldı. Şirket, yardım paketi kapsamında, her türlü kritik ihtiyaç malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Projektör, jeneratör, hidrolik makas, balyoz, telsiz gibi birçok ekipmanın da bölgeye gönderimi sağlandı. Anagold Madencilik, ayrıca çalışanlarının katkı sağlayabileceği bir yardım kampanyası çalışması başlatırken, şirketin bölgeye destekleri sürecek.