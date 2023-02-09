İş dünyasının deprem bölgelerine desteği sürüyor

Sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’nin önde gelen şirketleri arama ve kurtarma ekipleri ile iş makinelerini bölgeye göndermenin yanı sıra giyim, gıda, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan iki büyük depremle sarsıldı. Bölgedeki 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için ülkede seferberlik başladı. Sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’nin önde gelen şirketleri arama ve kurtarma ekipleri ile iş makinelerini bölgeye göndermenin yanı sıra giyim, gıda, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

İş dünyasından bölgeye yapılan destekler şöyle:

Turkcell’den ‘Acil İletişim Paketi’

Turkcell, deprem bölgesinde iletişim ihtiyaçlarını kesintisiz sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Afet bölgesindeki kullanıcılara ücretsiz görüşme, SMS ve internet içeren ‘Acil İletişim Paketi’, bölgedeki arama kurtarma ekiplerine ‘Kahraman Paketi’ tanımlayarak iletişim desteği veriyor. Ayrıca borcu nedeniyle kapalı olan müşterinin hatları acil iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için açılarak paket tanımlamaları gerçekleştirildi. Afette zarar gören baz istasyonları hızla hizmete alınırken, bölgeye çok sayıda mobil baz istasyonu, jeneratörler, uydu hizmeti verebilen mobil araçlar ve çevre illerden ekipler sevk edildi.

Holdinglerden destek

Türkiye’nin önde gelen üretici grupları deprem bölgesine yardımda örnek teşkil edecek hamlelerde bulundu.

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren profesyonel arama kurtarma ekipleri ve iş makinaları, kurtarma çalışmalarına aktif destek veriyor. Hijyen ve sağlık ürünü ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak üzere Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin hijyen ürünleri içeren tırı, Kızılay’ın Gaziantep’te yer alan merkezine gönderildi. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama aracılığıyla, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı’na iletilmek üzere 150 bin kutu ilaç bağışlandı. Depremden etkilenen Topluluk çalışanları ve ailelerine barınma desteği sağlamak üzere bölgedeki ofis ve tesisler konaklamaya açıldı. Eczacıbaşı Topluluğu tarafından ayrıca Afet Platformu üyesi bir sivil toplum kuruluşuna, kurumsal bağış gerçekleştirildi. Çalışanlar, aileleri ve iş ortaklarının da katkı sağladığı fon ile öncelikli illerdeki afetzedelerin barınma, ısınma ve sanitasyon başta olmak üzere acil ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Maddi yardımlara ek olarak, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile deprem bölgesine ulaştırılmak üzere, gıda malzemeleri, kışlık kıyafet, hijyen ürünleri gibi temel önceliklerin sağlanmasına yönelik ayni yardım kampanyası başlatıldı.

Kibar Holding, tüm imkanlarını seferber ederek kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde bölgeye destek veriyor. 85 konteynerden oluşan 850 kişilik yaşam alanında depremzede vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Depremin ilk gününden itibaren acil ihtiyaç malzemeleri ile dolu 3 tır ivedilikle bölgeye ulaştırıldı. Ayrıca Grup içi mobil uygulaması üzerinden ayni bağış kampanyası da başlatıldı. Gruba ait lokasyonlarda çalışanların desteğiyle ihtiyaç malzemeleri toplanıyor, dördüncü tır pazartesi günü bölgeye ulaştırılacak.

Sepil Holding ise acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere deprem bölgesine 5 Milyon TL bağış yaptı. Ayrıca, Sepil Holding çalışanları da bir aylık maaşlarını depremzedelere bağışlıyor.

Öksüt’ün arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Develi Belediyesi’nin başlattığı yardım çalışması kapsamında, Öksüt Madencilik’in Osmaniye’ye ulaştırdığı arama-kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarını tüm özverileriyle sürdürüyor. Develi Belediyesi’nin yönlendirmesiyle, gıda ve hijyen kolileri, içme suyu, battaniye, kışlık koruma kıyafetleri ve uyku tulumları ile yüklü 4 adet yardım kamyonu afet bölgelerine ulaştırıldı. Gönderilen tüm yardımlar, AFAD koordinasyonu ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca AFAD’ın talebi üzerine operatörlü iş makineleri afet bölgesine yönlendirildi.

Modanisa’dan deprem dayanışmasına büyük destek

Müşteri ve tedarikçilerinden oluşan geniş ekosistemini deprem dayanışmasına dahil edecek bir kampanya başlatan Modanisa, merkez ofiste ve ana depolarında, bölgede ihtiyaç duyulabilecek kışlık giyim ürünlerini toplayarak AFAD aracılığıyla afet bölgesine gönderecek. Envanterindeki jeneratör, çadır, uyku tulumları, kışlık kıyafetler, şal, battaniye ve gelen talepler üzerine kalın baş örtülerinden oluşan 10 milyon TL’lik ürün ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan “e-seferberlik” kampanyasına da dahil olan Modanisa, web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Kızılay Bağış Kartı satışı başlattı. Sadece Türkiye değil, faaliyet gösterdiği 140 ülkede de müşteri portföyü ve influencer ağını kampanyaya desteğe davet eden şirket, yurtdışı bağışların artırılmasında da rol alacak.

Aras Kargo yardım malzemelerini ücretsiz taşıyor

Aras Kargo, AFAD ile koordineli şekilde, ihtiyaçları karşılamak üzere deprem bölgesine gönderilecek ihtiyaç listesindeki yardım malzemelerini ücretsiz olarak taşıyor. Buna göre; Aras Kargo şubelerine giden yardımseverler, yardıma ihtiyacı olan şehirler listesinde yer alan illerden yardım iletmek istediği şehri seçip gönderimini gerçekleştirebiliyor.

Tavuk Dünyası’ndan gıda sorununa destek

Tavuk Dünyası, deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket ediyor. Bölgedeki en öncelikli ihtiyaçların başında gelen temel gıda ürünlerini taşıyan yardım tırlarının ilki Kızılay ile organize edildi. 10 ton donuk çorba da yine Kızılay koordinasyonuyla depremzedelere ulaştırılacak. Bölgedeki aydınlatma sorununa destek olmak amacıyla 25 set projeksiyon ve jeneratör, TOBB aracılığı ve AFAD koordinasyonuyla bölgeye gönderiliyor. Şirket ayrıca gıdaya erişim sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla sektör dernekleri iş birliğiyle kurulacak mobil mutfakların faaliyete geçmesi için çalışıyor.

Getir’den 10 tır gıda yardımı

Getir, deprem sonrası afet bölgelerine gönderilmek üzere, AFAD ile koordineli olarak 10 tır gıda yardımını bölgeye sevk etti. Getir, Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan “e-seferberlik” kampanyasına da dahil oldu.

Re-Pie’dan deprem seferberliğine gönüllü destek

Re-Pie Portföy Yönetimi, acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik malzeme ve arama-kurtarma görevlilerinin kullanacağı ekipmanla dolu iki tırı depremin merkez üslerinden Elbistan’a ve en çok etkilenen bölgelerden Adıyaman’a ulaştırdı. Deprem seferberliğine yaklaşık 2.5 milyon TL’lik malzeme desteği sunan şirket, hızlı bir organizasyon ile 300 kişilik gönüllüden oluşan destek ekibini deprem bölgesine gönderdi.

Panasonic’ten acil ihtiyaç desteği

Panasonic Electric Works Türkiye, İhtiyaç Haritası iş birliği ve AFAD koordinasyonuyla depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarına destek oluyor. Şirketin ve gönüllü çalışanlarının katkılarıyla sağlanan uyku tulumları, battaniye, mont, çorap, bere, eldiven, ısıtıcı, hijyen malzemeleri, bebek maması, biberon, emzik, powerbank, ıslak mendil ve kuru gıda malzemelerinden oluşan yardım kamyonunun bölgeye ulaştırılması sağlandı.

Sakarya’dan deprem bölgesine destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi deprem sonrasında hızlı bir organizasyonla toplamda 11 tır ve 3 kamyon ile bölgeye ilk yardım malzemelerini ulaştırdı. Battaniye, kuru gıda, uyku tulumu, cep ısıtıcısı, polar, eldiven, kışlık bot, içlik (çocuklar ve bebekler için) hijyen ürünleri, çocuk bezi, çadır ve çadır sobası, powerbank, su gibi ihtiyaçlar şehir merkezindeki toplama noktalarından deprem bölgesine ulaştırıldı. Ayrıca, deprem günü sabahında İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan arama kurtarma ekipleri, teknik personel ve 29 gönüllünün de içinde olduğu 124 kişi ve iş makinesi, kepçe, itfaiye ve arama kurtarma gereçlerinin olduğu 54 araç saha çalışmaları ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gönderildi.

Göztepe, sivil toplum kuruluşu gibi çalışıyor

Deprem bölgesine destek olmak için tüm spor kulüpleri harekete geçti. İzmir takımlarından Göztepe Spor Kulübü, taraftarların da desteğiyle; depremden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan ihtiyaç listesindeki ürünleri Gürsel Aksel Stadyumu’nda topladı. Göztepe Spor Kulübü ayrıca, resmi ürün mağazası olan GÖZGÖZ mağazaları deposundaki kış koşullarına uygun tüm ürünleri de ilgili kamu kurumlarıyla ve taraftarlarıyla koordine olarak deprem bölgesine ulaştırdı.