İş dünyası temsilcileri Diyarbakır’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesindeki çalışmalar çerçevesinde, beraberindeki STK’lar, oda ve borsa başkanları ile birlikte Diyarbakır’da iş camiasıyla bir araya geldi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile bölge oda ve borsa başkanları; daha sonra Diyarbakır Ticaret Borsası ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır’a yapılan ziyaretten dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Sivil toplum örgütleri, oda ve borsa başkanları ile birlikte afet bölgelerine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu ise Diyarbakır halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, günün birlik olma günü olduğunu ve yaşanan felaketin üstesinden hep birlikte gelineceğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, yapılan çalışmalar ve yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi alarak yereldeki önerileri dinledi.