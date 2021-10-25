İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor

İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "TCMB’nin faiz indirim kararının, kamu bankaları tarafından desteklenmesi iş dünyamızın yeni yatırımlarını teşvik edecek." dedi.

Avdagiç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "200 baz puana kadar faiz indirimi, kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşürecek. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı" ifadelerini kullandı.